شرطة أبوظبي تكرم عربياً سهل إنقاذ "دراج" بالصحراء

في الإمارات، تُكرّم وتُحتفى بأعمال الأمانة والمسؤولية المدنية بشكل متكرر.
كرمت شرطة أبوظبي عربيًا لاستجابته السريعة والإنسانية خلال حادث دراجة نارية.
قاد الرجل دوريات الشرطة وفرق المرور والاستجابة وطواقم الإسعاف وضباط التحقيق إلى موقع الحادث في وقت قياسي، مستخدمًا معرفته الدقيقة بالمسارات الرملية للمنطقة.
وسهّلت أفعاله العمليات الميدانية بشكل كبير وساعدت في تسريع الاستجابة للطوارئ.
أقرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي رسميًا بجهوده، حيث قدم له العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، هدية تقديرًا لمبادرة تجسد المسؤولية المجتمعية والتعاون.
تعد هذه اللفتة التقديرية جزءًا من ثقافة أوسع للنزاهة في الإمارات.
في أبوظبي، كُرّم وافد آسيوي بالمثل لإعادته مبلغًا من المال عثر عليه، حيث قدمت له الشرطة هدية تقديرًا لأمانته الجديرة بالثناء.
سلم الرجل المبلغ غير المعلن عنه إلى مديرية شرطة العاصمة في مركز شرطة الخالدية.
في وقت سابق، في نوفمبر، كرمت شرطة عجمان أيضًا فتاة صغيرة لأمانتها بعد أن أعادت أموالًا عثرت عليها في مكان عام، مما يعكس التزام الإمارات المستمر بالاحتفاء بالنزاهة والأعمال المدنية.
