شرطة أبوظبي تكرم عربياً سهل إنقاذ "دراج" بالصحراء

كرمت شرطة أبوظبي عربيًا لاستجابته السريعة والإنسانية خلال حادث دراجة نارية.

قاد الرجل دوريات الشرطة وفرق المرور والاستجابة وطواقم الإسعاف وضباط التحقيق إلى موقع الحادث في وقت قياسي، مستخدمًا معرفته الدقيقة بالمسارات الرملية للمنطقة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.

وسهّلت أفعاله العمليات الميدانية بشكل كبير وساعدت في تسريع الاستجابة للطوارئ.

أقرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي رسميًا بجهوده، حيث قدم له العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، هدية تقديرًا لمبادرة تجسد المسؤولية المجتمعية والتعاون.

تعد هذه اللفتة التقديرية جزءًا من ثقافة أوسع للنزاهة في الإمارات.