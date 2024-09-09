شرطة أبوظبي تكرم طفلاً أبلغ عن حادث مروري
كرمت شرطة أبوظبي الطفل "مميار أحمد لحسن"، لإبلاغه عن حادث مروري حيث اصطدم سائق بدراجة نارية وغادر المكان دون تقديم أي مساعدة.
وأشاد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بـ "مميار" على سرعة تصرفه الواعي وروح المسؤولية لديه والشجاعة التي يتحلى بها.
وحثه اللواء أحمد على الحفاظ على تلك الروح الطيبة التي تساهم في تعزيز المواطنة الإيجابية، و"تعكس القيم النبيلة التي نحرص على غرسها في المجتمع".
كما أعرب عن تقديره لتواجد شباب مثل "مميار"، والذين يساهمون في تعزيز قيم السلامة والمساعدة في المجتمع، وأكد أنّ هذا التكريم يُعد تشجيعاً للجميع على التصرف بحكمة.
ويتم تكريم السكان في الإمارات بشكل متكرر تقديراً لجهودهم، حيث منحت شرطة دبي مؤخراً شهادات تقدير لمقيمَيْن، "ياسر حياة خان شير" و"نشان راي بيجاب كومار راي"، لتعاونهما وسلوكهما الأخلاقي.