شرطة أبوظبي تكرم طفلاً أبلغ عن حادث مروري

كما أعرب عن تقديره لتواجد شباب مثل "مميار"، والذين يساهمون في تعزيز قيم السلامة والمساعدة في المجتمع، وأكد أنّ هذا التكريم يُعد تشجيعاً للجميع على التصرف بحكمة.

ويتم تكريم السكان في الإمارات بشكل متكرر تقديراً لجهودهم، حيث منحت شرطة دبي مؤخراً شهادات تقدير لمقيمَيْن، "ياسر حياة خان شير" و"نشان راي بيجاب كومار راي"، لتعاونهما وسلوكهما الأخلاقي.