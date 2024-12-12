شرطة أبوظبي.. تقنيات حديثة في كشف الجرائم وتخزين الأدلة

قبل ظهور هذه الماسحات الضوئية، كان أفراد الشرطة يضطرون إلى التقاط صور لكل التفاصيل من زوايا مختلفة، ثم يتم ربط الصور لتصوير الحادث. وفي مشهد خارجي واسع يصل طوله إلى 2.5 كيلومتر، أنجز الماسح الضوئي المهمة في ثلاث ساعات؛ في حين أن توثيق المشهد باستخدام الطريقة القديمة كان ليستغرق يومين.