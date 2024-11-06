شرطة أبوظبي تفاجئ السائقين بالهدايا تقديراً لقيادتهم الآمنة
كان اثنان من رجال شرطة أبو ظبي يراقبان الطرق السريعة والشوارع والأحياء في العاصمة من الشمال إلى الجنوب، ليس لمعاقبة السائقين، ولكن لمكافأتهم.
كان الرائد خالد الظاهري ومساعد أول عمر الشحي في دورية مرورية منتظمة صباح الاثنين، للبحث عن علامات القيادة الجيدة.
كان سائق سيارة من طراز ربدان رباعية الدفع، مصنوعة في الإمارات العربية المتحدة، ومزينة بألوان احتفالية ووجوه مبتسمة، لا يشبه سيارة الشرطة التقليدية على الإطلاق، حتى أضاءت الأضواء الزرقاء والحمراء الوامضة. وحتى في تلك اللحظة، بدا العديد من مستخدمي الطريق متشككين.
وبينما كانا يقودان سيارتهما على طريق المطار، رصد الضباط سيارة أجرة وقرروا إيقافها. وبعد تشغيل أضواء الشرطة العلوية، تبعوا السائق لعدة أمتار، لكن سيارة الأجرة استمرت في السير.
"يحدث في كثير من الأحيان أن يرتبك سائقو السيارات عندما نبدأ في متابعتهم، ولا يتوقفون على الفور."
كان الضابط الشحي يقود سيارته بجانب السائق وأشار له بالتوقف. ففتح سائق التاكسي المرتبك نافذته وسأله إن كان "هناك خطأ ما".
"توقف بعد إشارة المرور على اليمين" قال له الضابط.
توجه الرائد الظاهري نحو السائق حاملاً كيساً من الهدايا، وقال له: «نحن دورية السعادة، وليس كأي دوريات شرطة عادية، لقد أوقفناك لأنك سائق جيد».
قبل أن يتمكن الضابط من إنهاء جملته، رد السائق "جوزيف كويسون" بصدمة: "ولكن لماذا؟ أنا لا أفهم".
وبعد أن زال الارتباك، خرج السائق الغاني البالغ من العمر 32 عاماً من السيارة بابتسامة كبيرة، وتسلم جائزته بامتنان. ثم التقط صورة مع الرائد الظاهري.
"في البداية، اعتقدت أن سيارة الشرطة تريد تجاوزي، لذلك ابتعدت عن المسار؛ لم أكن أعتقد أنهم سيوقفونني، لكنهم استمروا في القيادة خلفي، مما أفزعني".
بالمناسبة، أوقفت الشرطة كويسون في اليوم السابق وغرّمته بسبب تغيير مساره دون إظهار إشارة المرور. "لقد تعلمت درسي اليوم وكنت حريصاً على الالتزام بجميع القواعد. أقود سيارتي هنا منذ خمس سنوات. لم يسبق لي أن أوقفت بسبب شيء كهذا من قبل؛ لقد أوقفوني مرتين فقط لتغريمي".
وبعد دقائق قليلة، تعقب رجال الدورية سيارة من نوع بي إم دبليو سوداء اللون تسير على الكورنيش. وقال الرائد الظاهري: «السائق ملتزم بالسرعة المحددة ويشير بمؤشر على الطريق رغم أن الطريق خالٍ».
وأعادوا تشغيل أضواء الشرطة، لكن السائق واصل القيادة. وأطلق الضابط الشحي بوق سيارته وأمر السائق بالتوقف على الجانب بعد إشارة المرور.
كان زهير قسنطيني، 50 عاماً، مبتسماً عندما شرح له الرائد هوية الرجلين. وقال المدير التنفيذي من تونس: "أنا هنا منذ عام، ولم توقفني الشرطة قط؛ شعرت بالخوف في البداية وبدأت أتساءل عما إذا كنت قد ارتكبت أي خطأ. كنت أمام إشارة حمراء عندما رأيت السيارة خلفي ولم أعرف أين أتوقف".
لم يوقف سائق أوبر "بايجو جاياراجان"، الذي يعمل سائقاً في أبو ظبي منذ 17 عاماً، قط من قبل شرطة المرور. ولم يكن يعلم أن اليوم الذي أوقفته فيه الشرطة أخيراً سوف يتحول إلى تجربة مفاجئة سارة.
"أوقفني قسم البحث الجنائي قبل بضع سنوات فقط لأنني عدت إلى المنزل متأخراً من السينما. أعيش في البطين، وكانوا يراقبون الحي"، كما قال الهندي البالغ من العمر 34 عاماً.
وقالت موكلته "بيانكا فاجنر"، 50 عاماً، إنها أعجبت بقيادته الآمنة طوال رحلتهم من جزيرة الريم إلى فيلا مارينا. وقالت الوافدة الألمانية وهي تشاهد الشرطة تكافئه: "أنا سعيدة بقيادته، وأتمنى أن يكون سائقي الخاص".
كان" أجيث كومار" في حيرة في البداية عندما أوقفته الشرطة، واتسعت عيناه وهو يحول بصره من جانب إلى آخر، محاولاً فهم ما كان يحدث. حاول الرائد الظاهري أن يشرح أنه لم يرتكب أي خطأ، لكن كومار ظل مرتبكًا. أخيرًا، بمساعدة مترجم، استوعب رسالة الضابط، وتغير تعبير كومار على الفور من الخوف إلى البهجة الخالصة.
"لا تخف"، طمأنه الرائد، "لم ترتكب أي خطأ".
وقال قائد القارب الهندي البالغ من العمر 55 عاما إن الشرطة لم توقفه قط. وأضاف "غرّمتني كاميرات السرعة عدة مرات، لكن لم يكن الأمر أبدا بهذه الطريقة".
وكان سلطان الزحمي يقود سيارته على طريق الخليج العربي من مهمة عمل إلى أخرى عندما رصدته دورية السعادة، وكان حذراً للغاية أثناء تغيير المسارات، الأمر الذي أثار إعجاب الضباط.
وقال الإماراتي البالغ من العمر 49 عاماً: "سمعت عن دورية السعادة من قبل، ولكن لم أدرك أنهم هم عندما أشار لي رجال الشرطة بالتوقف".
وبعد ذلك توجهت دورية السعادة إلى منطقة ربدان، بحثاً عن سائقة جيدة لإنهاء دوريتها التي استمرت ساعتين، وقادت من أحد جانبي القناة إلى الجانب الآخر، لكن لم يكن يبدو أن أياً من السيدات اللاتي شاهدنهن خلف عجلة القيادة ملتزمة تماماً بقواعد المرور، وواصلت الدورية السير بصبر لأكثر من 40 دقيقة بين شوارع وأحياء ربدان الرئيسية.