شرطة أبوظبي تفاجئ السائقين بالهدايا تقديراً لقيادتهم الآمنة

كان" أجيث كومار" في حيرة في البداية عندما أوقفته الشرطة، واتسعت عيناه وهو يحول بصره من جانب إلى آخر، محاولاً فهم ما كان يحدث. حاول الرائد الظاهري أن يشرح أنه لم يرتكب أي خطأ، لكن كومار ظل مرتبكًا. أخيرًا، بمساعدة مترجم، استوعب رسالة الضابط، وتغير تعبير كومار على الفور من الخوف إلى البهجة الخالصة.