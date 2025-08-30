شرطة أبوظبي تطلق خدمة لخفض النقاط السوداء في معرض الصيد والفروسية 2025

ويُعد هذا المعرض أكبر حدث في المنطقة يحتفي بالصيد والفروسية والتراث، مع التركيز على الابتكار الحديث. المعرض افتتح يوم السبت 30 أغسطس، ويستمر حتى السابع من سبتمبر القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).