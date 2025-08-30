شرطة أبوظبي تطلق خدمة لخفض النقاط السوداء في معرض الصيد والفروسية 2025

أعلنت شرطة أبوظبي يوم السبت عن إطلاق مبادرة جديدة لخفض النقاط السوداء المسجلة على رخص القيادة، وذلك ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
ويُعد هذا المعرض أكبر حدث في المنطقة يحتفي بالصيد والفروسية والتراث، مع التركيز على الابتكار الحديث. المعرض افتتح يوم السبت 30 أغسطس، ويستمر حتى السابع من سبتمبر القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
وأوضحت شرطة العاصمة في منشور عبر منصة "إكس" أنها ستوفر الخدمة الجديدة لزوار جناحها في المعرض، داعية الجمهور إلى حضور ورش عمل ودورات تدريبية مرورية متاحة في جناحها الواقع في القاعة رقم 12.
وتتضمن المبادرة المعلنة حديثًا برنامجين:
السائقون الذين تراكمت لديهم 24 نقطة سوداء يمكنهم استعادة رخص القيادة بعد:
التسجيل في جناح شرطة أبوظبي.
دفع 2,400 درهم.
حضور دورة تأهيلية لمخالفي المرور.
السائقون الذين تراكمت لديهم من 8 إلى 23 نقطة سوداء يمكنهم خصم 8 نقاط من سجلاتهم بعد:
التسجيل في الجناح.
دفع 800 درهم.
حضور الدورة التدريبية.
النقاط السوداء تعد عقوبة مرورية يفرضها القانون على السائقين لارتكابهم مخالفات مرورية جسيمة. ويختلف عدد النقاط بحسب خطورة المخالفة.
وعندما يصل السائق إلى 24 نقطة خلال عام واحد، يتم تعليق رخصة قيادته.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إطلاق وزارة الداخلية مبادرة "يوم بلا حوادث" على مستوى الدولة، والتي بدأت في 25 أغسطس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وبموجب المبادرة، يحصل السائقون الذين تعهدوا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والتزموا بعدم ارتكاب أي مخالفة مرورية في ذلك اليوم، على خصم 4 نقاط سوداء من رخص القيادة الخاصة بهم.