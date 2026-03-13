شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً بتهمة نشر مقاطع وصور مخالفة للأحداث الجارية

أعلنت شرطة أبوظبي عن إلقاء القبض على 45 شخصاً من جنسيات متعددة، وذلك لقيامهم بتصوير مواقع مختلفة تزامناً مع الأحداث الجارية ونشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما اتُهم الموقوفون بمشاركة معلومات غير دقيقة ومضللة. وحذرت السلطات من أن مثل هذه الأفعال من شأنها "إثارة الرأي العام ونشر الشائعات".
وذكرت الشرطة أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهمين، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمراقبة المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشرطة أن هذا السلوك يعد مخالفة للقانون، وشددت على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشر أو إعادة مشاركة أي محتوى لم يصدر عن مصادر رسمية، محذرة من أن القيام بذلك قد يؤثر سلباً على أمن المجتمع والعمليات الأمنية الجارية.
كما دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والامتناع عن تصوير أو نشر مواقع الحوادث أو المقاطع المصورة المتعلقة بها.
وأوضحت الشرطة أن السلطات تراقب عن كثب المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف القانون.
وأضافت أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من كافة أفراد المجتمع.