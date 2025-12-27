شرطة أبوظبي تحذر من نقل الدراجات والمعدات بمقطورات غير آمنة

حذرت شرطة أبوظبي يوم السبت من أن سكان دولة الإمارات الذين يستخدمون مقطورات من جميع الأنواع والأحجام لنقل الدراجات النارية أو الهوائية أو الدراجات الرباعية (البقي) بطريقة غير آمنة سيواجهون غرامات مالية.
إن عدم الالتزام بأنظمة السلامة قد يؤدي إلى غرامات تتراوح ما بين 400 درهم إلى 1,000 درهم، وذلك حسب نوع المخالفة، وقد أكدت شرطة أبوظبي أنه سيتم إجراء رقابة مرورية صارمة لضمان الامتثال وحماية السلامة العامة.
من أجل استخدام مقطورة لنقل مثل هذه المركبات، يجب مراعاة ما يلي:
تثبيت لوحة رقمية خلفية على المقطورة كلوحة ثالثة
تجهيز المقطورة بالأضواء والإشارات التحذيرية، باستخدام مؤشرات الخطر للمركبة والمقطورة
التأكد من أن المقطورة تحتوي أيضًا على ملصقات تحذيرية وعواكس.
يجب على السائقين البقاء في المسار الأيمن في جميع الأوقات لضمان سلامة كل من المركبة والمقطورة.
يجب ألا يتجاوز عرض المقطورة 260 سنتيمترًا، وألا يتجاوز طولها طول المركبة السحابة
وذكرت القوة الشرطية أن قطر مركبة أو قارب أو عربة دون استيفاء متطلبات السلامة والأمن هي مخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها 1,000 درهم، في حين أن عدم وجود أضواء في الجزء الخلفي أو جوانب المقطورة هي مخالفة تترتب عليها غرامة قدرها 500 درهم. وتنص المادة 27 (ب) من قانون المرور الاتحادي على غرامة قدرها 400 درهم عن الأفعال التي قد تؤدي إلى "حجب أرقام لوحات ترخيص المركبة".
وأضافت الشرطة أن هذا التذكير الأخير من السلطات في العاصمة يأتي كجزء من حملة "شتاؤنا آمن وممتع".