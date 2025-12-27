شرطة أبوظبي تحذر من نقل الدراجات والمعدات بمقطورات غير آمنة

وذكرت القوة الشرطية أن قطر مركبة أو قارب أو عربة دون استيفاء متطلبات السلامة والأمن هي مخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها 1,000 درهم، في حين أن عدم وجود أضواء في الجزء الخلفي أو جوانب المقطورة هي مخالفة تترتب عليها غرامة قدرها 500 درهم. وتنص المادة 27 (ب) من قانون المرور الاتحادي على غرامة قدرها 400 درهم عن الأفعال التي قد تؤدي إلى "حجب أرقام لوحات ترخيص المركبة".