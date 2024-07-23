شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الجرائم الإلكترونية على الأطفال

مع إغلاق المدارس في فصل الصيف، قد يقضي الأطفال وقتاً أطول على الأجهزة الإلكترونية. ودعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من الجرائم الإلكترونية، وأكدت على ضرورة تشديد الرقابة على الأبناء خلال العطلة الصيفية.

في إطار حملة "صيف آمن"، أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على أهمية توجيه الأطفال حول الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية واختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم.

في ظل تزايد القلق بشأن التنمر والإساءة عبر الإنترنت، سلطت الشرطة الضوء على ضرورة قضاء الآباء وقتاً معتبراً مع أطفالهم لتقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، وقالت الشرطة أنّه بإمكان الأولياء مشاركة أطفالهم في الأنشطة والهوايات.

وحذرت الشرطة من شراء الألعاب الإلكترونية من مواقع وهمية وغير موثوقة مما قد يؤدي إلى الوصول إلى الحسابات البنكية واختلاس الأموال وحتى خصم مبالغ شهرياً من البطاقة المستخدمة.

وطلبت الشرطة من أفراد المجتمع المساعدة في الوقاية من الجرائم من خلال الاتصال بالجهات المختصة عبر الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو ارسال رسائل نصية إلى (2828)، أو عن طريق البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، أو عبر التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. تعتبر "أمان" قناة أمنية تعمل مع المجتمع لضمان سلامة المجتمع.