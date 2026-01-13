شرطة أبوظبي تحذر من روابط الإعلانات المزيفة عبر الإنترنت

تم تحذير المقيمين في الماضي من أنواع مختلفة من الاحتيالات التي يمكن أن تحدث عبر الإنترنت، والتي تهدف في الغالب إلى سرقة البيانات المالية أو الشخصية. قد يسمح هذا للمجرمين بالوصول إلى حسابك المصرفي أو حتى سرقة هويتك.