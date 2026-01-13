شرطة أبوظبي تحذر من روابط الإعلانات المزيفة عبر الإنترنت

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيراً للمقيمين بشأن الإعلانات المزيفة عبر الإنترنت. وقالت السلطة إن المحتالين يستخدمون هذه الإعلانات لإغراء المستخدمين بالنقر على روابط احتيالية، مما يسمح لهم بسرقة البيانات.
تم تحذير المقيمين في الماضي من أنواع مختلفة من الاحتيالات التي يمكن أن تحدث عبر الإنترنت، والتي تهدف في الغالب إلى سرقة البيانات المالية أو الشخصية. قد يسمح هذا للمجرمين بالوصول إلى حسابك المصرفي أو حتى سرقة هويتك.
تم حث أفراد المجتمع على توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام الإنترنت، لمنع الوقوع ضحية لمثل هذه الاحتيالات. لم تكتفِ الشرطة بتفصيل ماهية هذه الاحتيالات، بل أوضحت أيضاً كيفية التعرف عليها، واتخاذ الإجراءات الوقائية، والإبلاغ عنها للسلطات.
ينشئ المحتالون مواقع ويب تبدو جديرة بالثقة، لكنها صفحات مزيفة يستخدمونها للترويج للمنتجات أو الخدمات بأسعار رخيصة. وهذا يغري المستخدمين بالنقر على الروابط ويجعلهم عرضة للمحتالين، الذين يمكنهم الآن سرقة بياناتهم الشخصية والمالية.
شددت شرطة أبوظبي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية واليقظة عبر الإنترنت. فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية نفسك من الاحتيال عبر الإنترنت.
تحقق من صحة الروابط الإلكترونية
احمِ تفاصيل بطاقتك الائتمانية، ولا تدخلها وكلمات المرور على مواقع ويب غير معروفة
استخدم فقط مواقع الويب الموثوقة للدفع
استخدم فقط التطبيقات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية أو تلك الموجودة في متاجر التطبيقات المعروفة
لا تشارك المعلومات السرية أو الشخصية — مثل تفاصيل الحساب أو البطاقة، وكلمات المرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات الأخرى، وأرقام التعريف الشخصية لأجهزة الصراف الآلي، ورموز الأمان (CCV)
طلبت السلطة من أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر خدمة أمان — خدمة الإبلاغ الإلكتروني لشرطة أبوظبي. إليك كيفية القيام بذلك:
اتصل بمركز الاتصال على الرقم 8002626
أرسل رسالة نصية إلى 2828
استخدم تطبيق شرطة أبوظبي الذكي
أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى aman@adpolice.gov.ae
أكدت الشرطة التزامها بزيادة الوعي الأمني ومكافحة الجرائم الإلكترونية لتعزيز سلامة المجتمع.