شرطة أبوظبي تحذر من تجدد أساليب الاحتيال خلال رمضان

المحتالون يروجون لعروض منتجات رمضانية وهمية، ويبيعون سلعًا مقلدة، وينفذون عمليات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية
صورة تستخدم لغرض توضيحي

تحذر شرطة أبوظبي الجمهور من ارتفاع محتمل في مخططات الاحتيال التي تستهدف المقيمين خلال شهر رمضان المبارك؛ ويأتي هذا التحذير ضمن حملتها التوعوية "كن يقظًا".

وفقًا للشرطة، يستغل المحتالون روح العطاء المرتبطة بشهر رمضان من خلال طلب التبرعات لأسباب خيرية وهمية، بهدف سرقة الأموال واستخدامها في أنشطة غير قانونية.

وقالت السلطات إن المحتالين يروجون أيضًا لعروض منتجات رمضانية وهمية، ويبيعون سلعًا مقلدة، وينفذون عمليات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. وتشمل هذه الأساليب إرسال روابط إلكترونية مزيفة، وطلب تحديث تفاصيل مصرفية من الضحايا، أو الادعاء كذبًا بأن الأفراد قد فازوا بجوائز.

أكدت الشرطة أن الجهات الرسمية لا تطلب أبدًا معلومات سرية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، وحثت السكان على البقاء يقظين.

نُصح الجمهور بعدم التعامل مع الإعلانات أو الرسائل المجهولة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، خاصة تلك التي تستغل كرم شهر رمضان. ويُشجع الراغبون في التبرع للجمعيات الخيرية على التعامل فقط مع المنظمات الخيرية المرخصة رسميًا والتبرع عبر القنوات المعتمدة قانونيًا.

علاوة على ذلك، يُحث أفراد الجمهور على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بالاتصال على الرقم 8002626 أو بإرسال رسالة نصية تحتوي على المعلومات الأمنية ذات الصلة إلى الرقم 2828.

