شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال عبر وسائل التواصل

وبالمثل، يتم تحذير الباحثين عن عمل أيضاً من إعلانات التوظيف المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حذرت السلطات من أن المحتالين ينظمون فعاليات تبدو رسمية أو مشروعة لشركات وهمية عبر الإنترنت، ويتظاهرون بأنهم شركات أو برامج توظيف معتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقوم المحتالون بفرض رسوم على المتقدمين لهذه الوظائف المزيفة، ويُنصح السكان بتوخي الحذر من إعلانات الوظائف الوهمية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.