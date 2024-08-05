شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال عبر وسائل التواصل
حذرت شرطة أبوظبي من انتشار أساليب احتيال جديدة عبر الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولجأت السلطات إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإبلاغ السكان بالأساليب المتطورة التي يستخدمها المحتالون لخداع الضحايا واستدراجهم من خلال عمليات احتيال متنوعة.
وتشمل عمليات الاحتيال الجديدة هذه دفع بطاقات (توكنز) لبيع أرقام سيارات مزيفة ونشر صور للعقارات وإنشاء مواقع ويب مزيفة تحاكي المطاعم والمحلات التجارية الشهيرة، وتقديم عروض خاصة مقابل رسوم، وبمجرد قيام الضحايا غير المدركين بإجراء الدفع باستخدام بطاقة الائتمان على هذه المواقع المزيفة، يتم بعد ذلك سحب الرصيد من حساباتهم.
وبالمثل، يتم تحذير الباحثين عن عمل أيضاً من إعلانات التوظيف المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حذرت السلطات من أن المحتالين ينظمون فعاليات تبدو رسمية أو مشروعة لشركات وهمية عبر الإنترنت، ويتظاهرون بأنهم شركات أو برامج توظيف معتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقوم المحتالون بفرض رسوم على المتقدمين لهذه الوظائف المزيفة، ويُنصح السكان بتوخي الحذر من إعلانات الوظائف الوهمية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
كما قامت السلطات بحث السكان على عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص، مثل معلومات حساباتهم المصرفية بما في ذلك كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأرقام التعريف الشخصية لبطاقات الآلي، ورقم الأمان (CVV). كما ذكّرت السلطات السكان بأن موظفي البنك لن يطلبوا منهم هذه المعلومات أبداً.
وقد نصحت شرطة أبوظبي الجمهور بالإبلاغ بسرعة عن أي مكالمات يتلقونها من مجهولين يطلبون منهم تحديث بياناتهم المصرفية. يمكن للسكان التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ أو الاتصال برقم خدمة الأمن على 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى 2828. كما يمكن للسكان إرسال بلاغ عبر البريد الإلكتروني على aman@adpolice.gov ae.