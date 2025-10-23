شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال الإلكتروني بحملة "كن حذرا"

تحذر شرطة أبوظبي السكان من أشكال جديدة من الاحتيال الإلكتروني، وتحث أفراد المجتمع على البقاء يقظين. وأطلقت الجهة المعنية حملة توعية بعنوان "كن حذراً" تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت.
تسلط الحملة الضوء على الأنواع الحديثة من الاحتيال الإلكتروني، مثل الروابط الاحتيالية، والمكالمات الهاتفية المضللة، وإشعارات الجوائز المزيفة، ومواقع التجارة الإلكترونية الاحتيالية، وغيرها من الأساليب المماثلة. ونصحت الشرطة السكان بالبقاء في حالة انتباه وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير موثوقة.
ووفقاً للشرطة، قد يتلقى الأفراد مكالمة تطلب تحويل أموال بشكل عاجل، أو رسالة مصرفية مزيفة تحتوي على رابط خطير، أو إعلاناً عن استثمار وهمي يعد بأرباح خيالية، أو عرضاً لشراء ذهب مزيف بأسعار مغرية، أو حتى حجوزات لشاليهات فاخرة بأسعار منخفضة جداً، ليكتشفوا في النهاية أنهم دفعوا المال مقابل لا شيء.
أكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن الحملة تأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز الوعي العام بجرائم الإنترنت.
وأوضح أن الحملة تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج التثقيفية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، والمجالس المجتمعية، والجامعات، والمدارس. وأشار إلى أهمية التعاون بين الشركاء المعنيين لتعظيم نطاق الحملة وأثرها.
وتستمر الحملة على مدى ثلاثة أشهر، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وعدد من إدارات الشرطة الأخرى، ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، وشركة أبوظبي للإعلام، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي.