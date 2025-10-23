شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال الإلكتروني بحملة "كن حذرا"

ووفقاً للشرطة، قد يتلقى الأفراد مكالمة تطلب تحويل أموال بشكل عاجل، أو رسالة مصرفية مزيفة تحتوي على رابط خطير، أو إعلاناً عن استثمار وهمي يعد بأرباح خيالية، أو عرضاً لشراء ذهب مزيف بأسعار مغرية، أو حتى حجوزات لشاليهات فاخرة بأسعار منخفضة جداً، ليكتشفوا في النهاية أنهم دفعوا المال مقابل لا شيء.