شرطة أبوظبي تحذر من استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات بالعيد

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيراً بشأن مخاطر استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات عيد الفطر.
تحتفل الإمارات بعيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس، بعد أن أكدت السلطات عدم رؤية الهلال الذي يمثل بداية شهر شوال يوم الخميس.
أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنها مواد خطرة قادرة على التسبب في إصابات وحوادث خطيرة تهدد السلامة الشخصية والممتلكات على حد سواء.
حثت الشرطة المجتمع، وخاصة الأطفال، على تجنب التعامل مع الألعاب النارية.
كما حذرت من أن الألعاب النارية تحمل مخاطر الحروق وإصابات العين. وقد تحدث حرائق أيضاً إذا أسيء استخدامها أو تم التعامل معها بإهمال.
لذلك، شددت شرطة أبوظبي على أهمية الالتزام بالقوانين وتعليمات السلامة لضمان الأمن العام وحماية جميع السكان.
أكدت السلطات أن السلامة مسؤولية مشتركة وأن وعي المجتمع والسلوك المسؤول يلعبان دوراً رئيسياً في الحد من الحوادث والمخاطر.
وحثت الجميع على الاحتفال بالمناسبات بأمان، وتنمية الوعي وضمان السلامة العامة.