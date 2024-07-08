شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات عقارية مزيفة
في تحذير لسكان أبوظبي من إعلانات العقارات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. أصدرت وكالات تطبيق القانون تحذيراً للسكان حول الأساليب المتجددة والمتطورة التي ينشرها المحتالون والتي تتضمن إعلانات عقارات مزيفة، حيث ينشر المحتالون صوراً لعقارات غير موجودة بأسعار مغرية لجذب الضحايا. بمجرد أن يظهر الضحايا اهتماماً ويودعون مبلغاً مقدماً؛ يكتشفون لاحقاً أنه تم خداعهم.
وشددت شرطة أبوظبي، يوم الاثنين، على أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بتوثيق عقود الإيجار، والحذر من الوقوع في الوعود الكاذبة بتخفيض الإيجار، والتي غالباً ما تستخدم كذرائع لعمليات احتيال عقاري، ويجب على المستأجرين التعامل مع وكالات التأجير المسجلة، ودعت السكان إلى اتخاذ التدابير الوقائية التالية:
التواصل مع المكاتب العقارية المعتمدة.
الطلب من الوسطاء أو المندوبين إبراز الهوية الإماراتية.
تسجيل بياناتهم فقط في المكاتب المعتمدة.
توفير الوثائق فقط في تلك المكاتب.
الحصول على إيصالات مختومة.
الحفاظ على العقود الرسمية.
التأكد من تسجيل العقار لدى القطاع الحكومي المعني.
وفي الآونة الأخيرة، اتخذت سلطات الأراضي في دبي إجراءات صارمة ضد الإعلانات المضللة وأعطت وكلاء العقارات إنذاراً نهائياً لإزالة جميع العقارات غير المتاحة للبيع أو الإيجار من منصاتهم الرقمية. ومنحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الوكلاء مهلة ثلاثة أيام لإزالة إعلانات العقارات التي لم تعد معروضة للبيع أو الإيجار.
وطُلب من مواقع الإعلانات العقارية دمج أنظمتها مع موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) للتأكد من أنّ جميع الإعلانات صالحة ومن عدم وجود إعلانات مزيفة.
وظائف مزيفة
كما حذرت شرطة أبوظبي الباحثين عن عمل من مخططات "التوظيف الوهمي"، حيث يقوم المحتالون بإنشاء صفحات مزيفة للشركة عبر الإنترنت، ويتظاهرون بأنهم وكالات توظيف معتمدة لخداع الناس. في حين أنهم يطالبون برسوم مقابل هذه الوظائف المزيفة، مما يؤدي إلى خداع المتقدمين.
وحثت السلطات السكان على الإبلاغ عن المكالمات المشبوهة من أشخاص مجهولين أو أي شكل من أشكال الاحتيال من خلال الذهاب إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال بخدمة الأمن على الرقم 8002626. ويمكن للناس أيضاً إرسال رسالة نصية إلى 2828 لمساعدة الشرطة في مكافحة هذه الأنشطة الاحتيالية وحماية المجتمع.