شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات عقارية مزيفة

وفي الآونة الأخيرة، اتخذت سلطات الأراضي في دبي إجراءات صارمة ضد الإعلانات المضللة وأعطت وكلاء العقارات إنذاراً نهائياً لإزالة جميع العقارات غير المتاحة للبيع أو الإيجار من منصاتهم الرقمية. ومنحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الوكلاء مهلة ثلاثة أيام لإزالة إعلانات العقارات التي لم تعد معروضة للبيع أو الإيجار.

وطُلب من مواقع الإعلانات العقارية دمج أنظمتها مع موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) للتأكد من أنّ جميع الإعلانات صالحة ومن عدم وجود إعلانات مزيفة.