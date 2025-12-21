شرطة أبوظبي: احذروا مخاطر الحريق والاختناق بسبب المدافئ

هناك مخاطر محتملة في استخدام أي مدفأة - سواء كانت تعمل بالفحم والحطب أو كهربائية. العواقب الناجمة عن الاستخدام غير السليم خطيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى حرائق منزلية أو اختناق.