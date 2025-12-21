شرطة أبوظبي: احذروا مخاطر الحريق والاختناق بسبب المدافئ

مع بداية الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات، أصدرت السلطات في أبوظبي تحذيراً بشأن الحطب وأجهزة التدفئة من أجل السلامة العامة.
دعت شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي الجمهور إلى اتباع إرشادات السلامة عند استخدام الحطب أو طرق التدفئة الأخرى للحفاظ على السلامة ومنع سوء الاستخدام.
هناك مخاطر محتملة في استخدام أي مدفأة - سواء كانت تعمل بالفحم والحطب أو كهربائية. العواقب الناجمة عن الاستخدام غير السليم خطيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى حرائق منزلية أو اختناق.
يتم تحذير السكان من القيام بما يلي:
إشعال النيران باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل
النوم بجانب مدفأة الحطب
عدم الحفاظ على التهوية المناسبة بتوفير منافذ خاصة لخروج الدخان من الحطب إلى الأعلى عند إشعال الحطب في الهواء الطلق
ترك الحطب مشتعلاً وعدم إطفائه خارج المنزل
عدم التأكد من قدرة التحمل والسلامة في حالة المدافئ الكهربائية
وضع أسلاك المدفأة تحت السجاد
السماح للأطفال باللعب حول المدافئ
لمس المدفأة
السماح للمواد القابلة للاشتعال بالاقتراب من المدفأة
استخدام المدفأة لإشعال البخور
وضع المدفأة بالقرب من الماء أو في منطقة رطبة
عدم إطفاء المدفأة عند النوم أو مغادرة المكان
يوم السبت، 20 ديسمبر، سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) أدنى درجة حرارة حتى الآن هذا الموسم - 3.5 درجة مئوية باردة. تم أخذ القراءة في جبل جيس في رأس الخيمة في الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلي.
جاء ذلك بعد أيام من الطقس غير المستقر في جميع أنحاء البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في انخفاض درجات الحرارة وغمر الطرق والوديان.