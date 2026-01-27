شراكة عُمانية إماراتية لتدشين منطقة الروضة الاقتصادية بقلب "محضة"

ستمتد منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة في عُمان، الواقعة على الحدود مع دولة الإمارات، على مساحة تقارب 14 كيلومترًا مربعًا في مرحلتها الأولى من التطوير والتشغيل.
ستتولى شركة "محضة للتطوير" تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهي مشروع مشترك إماراتي عُماني، تُعد فيه شركة "دي بي ورلد" (موانئ دبي العالمية) التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها الشريك الأغلب.
وخلال المرحلة الثانية، قد تتوسع المنطقة لتصل إلى 24 كيلومترًا مربعًا، حيث تتوقع الدولتان طلبًا من المستثمرين ونموًا على المدى الطويل.
سيعمل هذا الممر كبوابة للتجارة والتعاون الصناعي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان. وتستفيد المنطقة من الوصول المباشر إلى شبكة الطرق الرئيسية في السلطنة وقربها من المراكز اللوجستية الإقليمية الكبرى، بما في ذلك ميناء صحار وميناء جبل علي في دبي.
تقع المنطقة على بُعد 85 كيلومترًا تقريبًا من البريمي و125 كيلومترًا من صحار، وتوجد في نيابة الروضة بولاية محضة. وقد تمت مناقشة خارطة طريق التنفيذ للمنطقة الاقتصادية الخاصة في اجتماع عُقد مؤخرًا بين كبار المسؤولين من عُمان وموانئ دبي العالمية.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: "تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة منصة استراتيجية لتمكين التجارة السلسة، والنمو الصناعي، والربط الإقليمي بين عُمان ودولة الإمارات. تلتزم ’دي بي ورلد‘ بالمضي قدمًا في تطوير المنطقة بشراكة وثيقة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (أوباز)، مستفيدة من خبرتنا العالمية في الخدمات اللوجستية وتطوير المناطق الاقتصادية لإنشاء نظام تنافسي وجاهز للمستقبل يقدم قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمجتمعات المحلية على حد سواء".
ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات ذات قيمة عالية في قطاعات اللوجستيات، والصناعات الخفيفة، والخدمات الصناعية، مع دعم خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، وأهداف التنويع الاقتصادي لرؤية عُمان 2040.