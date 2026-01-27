شراكة عُمانية إماراتية لتدشين منطقة الروضة الاقتصادية بقلب "محضة"

تقع المنطقة على بُعد 85 كيلومترًا تقريبًا من البريمي و125 كيلومترًا من صحار، وتوجد في نيابة الروضة بولاية محضة. وقد تمت مناقشة خارطة طريق التنفيذ للمنطقة الاقتصادية الخاصة في اجتماع عُقد مؤخرًا بين كبار المسؤولين من عُمان وموانئ دبي العالمية.