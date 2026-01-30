بلديات أبوظبي تودع منافذها التقليدية وتنتقل إلى "التعاونيات"

في عام 2024، أعادت مجموعة مير تسمية جمعية أبوظبي التعاونية (أدكوب) لتوحيد سبع علامات تجارية رائدة للبيع بالتجزئة تحت هوية متماسكة. وكجزء من هذا التحول، تجمع أدكوب سبع علامات تجارية للبيع بالتجزئة: أبوظبي التعاونية، العين التعاونية، الظفرة التعاونية، دلما التعاونية، كوبس، إيرث وميغا مارت.