بلديات أبوظبي تودع منافذها التقليدية وتنتقل إلى "التعاونيات"

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي (DMT) في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 30 يناير، أن جميع منافذ المبيعات التابعة لها ستُغلق نهائياً.
وأضافت الدائرة أنه اعتباراً من 28 فبراير 2026، سيتم نقل جميع منافذ دائرة البلديات والنقل إلى فروع جمعية أبوظبي التعاونية (مجموعة "مير")، قائلة: "نحن نتوسع إلى 48 موقعاً جديداً بساعات عمل مرنة لخدمتكم بشكل أفضل.
لإزالة أي التباس بين أفراد المجتمع، دعت دائرة البلديات والنقل الجمهور إلى التواصل معها لمعرفة المزيد عن مواقع الفروع.
في عام 2024، أعادت مجموعة مير تسمية جمعية أبوظبي التعاونية (أدكوب) لتوحيد سبع علامات تجارية رائدة للبيع بالتجزئة تحت هوية متماسكة. وكجزء من هذا التحول، تجمع أدكوب سبع علامات تجارية للبيع بالتجزئة: أبوظبي التعاونية، العين التعاونية، الظفرة التعاونية، دلما التعاونية، كوبس، إيرث وميغا مارت.
وقال المكتب الإعلامي للإمارة في بيان: "من خلال دمج هذه العلامات التجارية، تعزز أدكوب مكانتها كشركة رائدة في مجال التجزئة، وتقدم تجربة تسوق غنية مصممة خصيصاً للمواطنين الإماراتيين والعرب والمغتربين من جميع الجنسيات."