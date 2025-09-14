شراء الذهب: خطة ادخار واستثمار لمستقبل الأبناء في الإمارات

حيث بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 440.5 درهمًا إماراتيًا، وارتفع إلى 408 دراهم. وعادت الأسعار إلى نفس المستويات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانخفضت قليلاً، حيث تم تداول غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 438.75 درهمًا إماراتيًا، وغرام الذهب عيار 22 قيراطًا عند 406.25 درهمًا إماراتيًا.