شراء الذهب: خطة ادخار واستثمار لمستقبل الأبناء في الإمارات

مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وتوقع استمرار ارتفاعها في المستقبل القريب، يتجه سكان الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد إلى خطط ادخار الذهب والاستثمار في المعدن النفيس، وخاصة لتأمين مستقبل أطفالهم.
حيث بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 440.5 درهمًا إماراتيًا، وارتفع إلى 408 دراهم. وعادت الأسعار إلى نفس المستويات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانخفضت قليلاً، حيث تم تداول غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 438.75 درهمًا إماراتيًا، وغرام الذهب عيار 22 قيراطًا عند 406.25 درهمًا إماراتيًا.
كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى ما يزيد عن 3650 دولارا الأسبوع الماضي وسط توقعات حول خفض أسعار الفائدة الأميركية، وضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، وعمليات الشراء من جانب البنك المركزي، وغيرها.
وقال أنوراغ سينها، المدير الإداري لمجوهرات ليالي، إن هناك دلائل على تنامي التوجه في الإمارات العربية المتحدة بين الآباء المغتربين والمواطنين على حد سواء للاستثمار في الذهب لأطفالهم. وأضاف: "يشمل ذلك شراء الذهب كهدية تقليدية، واستخدامه لغرس القيم المالية في نفوس الأطفال في سن مبكرة".
قالت إحدى الأمهات إنها تُكوّن مجموعة من المجوهرات الذهبية عيار 18 قيراطًا لابنتها الصغيرة، ليس فقط كاستثمار، بل كإرثٍ عاطفي. ويُعدّ الذهب خفيف الوزن شائعًا بشكل خاص بين الآباء الذين يشترون هدايا لأطفالهم الصغار، مما يُظهر استمرار هذا التقليد حتى في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، كما قال سينها.
عادةً ما تتيح برامج ادخار الذهب في الإمارات للمقيمين المساهمة بمبلغ شهري ثابت، يُستخدم لاحقًا لشراء مجوهرات ذهبية. وفي كثير من الحالات، يُساهم صائغو الذهب بمبلغ إضافي في نهاية البرنامج، مما يُعزز القيمة الإجمالية للعملاء. تُمكّن هذه البرامج المقيمين من تحويل مدخراتهم المنتظمة إلى أصول سائلة وملموسة، مثالية للمناسبات السعيدة أو الاحتياجات المالية الطارئة.
في العديد من الأسر العربية والهندية، يُعدّ شراء الذهب وادخاره للأطفال تقليدًا ثقافيًا راسخًا يتوارثه الأجيال. ويُعتبر الذهب ليس رمزًا للثروة والمكانة فحسب، بل أيضًا أصلًا ماليًا آمنًا يحتفظ بقيمته مع مرور الوقت، مما يجعله وسيلةً مثاليةً للادخار.
غالبًا ما يشتري الآباء مجوهرات أو عملات ذهبية لأبنائهم خلال المناسبات المهمة في حياتهم، كالولادات والزواج والأعياد الدينية. وفي كلتا الثقافتين، يُعدّ الذهب ضمانًا ماليًا، وخاصةً للبنات.
وعلاوة على ذلك، ومع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتضخم، تنظر الأسر في هذه المناطق بشكل متزايد إلى الذهب باعتباره استثماراً مستقراً وطويل الأجل لضمان استقرار أطفالها وازدهارهم في المستقبل.
قال متحدث باسم جويالوكاس: "شهدنا زيادة ملحوظة في الإقبال على برامج ادخار الذهب، إذ تعتبرها العائلات وسيلةً منضبطةً ومجزيةً لتأمين مشترياتهم المستقبلية". وأضاف: "تُعدّ هذه البرامج قيّمةً بشكل خاص لحفلات الزفاف، واحتياجات الأطفال المستقبلية، والتسوق في الأعياد، إذ توفر راحة البال ومسارًا منظمًا للاستثمار في شيء خالد وذو معنى".
وعلق المتحدث أيضًا على ثقافة إهداء المجوهرات والعملات الذهبية للأطفال، واصفًا الذهب بأنه "اختيار رمزي وعاطفي للأجيال القادمة".