شخصيات "القرية العالمية" توزع هدايا مجانية على المسافرين في مطار دبي

فوجئ عدد من المسافرين في مطار دبي الدولي (DXB) باستقبال دافئ وهدايا مجانية مثيرة عند وصولهم إلى دبي مؤخرًا.
قد يكون الركاب في المبنى رقم 3 خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية قد شاهدوا ثلاث شخصيات شهيرة — زويا، ووليف، وأوزكا في منطقة استلام الأمتعة. تمثل هذه الدمى الحيوانية اللطيفة "جلوبال فيليج"، وقد جاءت وهي تحمل الهدايا من الوجهة الترفيهية.
احتفالًا بالموسم الثلاثين المميز الذي بدأ الأسبوع الماضي، فاجأت "القرية العالمية" 1000 مسافر وصلوا إلى دبي عبر المبنى رقم 3 بصناديق هدايا.
كُتب على كل صندوق عبارة "استقبلني! أنا هديتك الترحيبية" بأحرف بارزة، مما أثار فضول المسافرين وابتساماتهم. وعند فتح الصندوق، وجد المستلمون تذكارات حصرية للموسم الثلاثين، مثل زجاجات المياه والحقائب ذات الطابع الخاص.
وأضافت الدمى الترفيهية جواً من المرح إلى الأجواء، حيث التقطت الصور مع المارة وحيّت القادمين أثناء تسليم صناديق الهدايا لهم.