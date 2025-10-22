شخصيات "القرية العالمية" توزع هدايا مجانية على المسافرين في مطار دبي

قد يكون الركاب في المبنى رقم 3 خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية قد شاهدوا ثلاث شخصيات شهيرة — زويا، ووليف، وأوزكا في منطقة استلام الأمتعة. تمثل هذه الدمى الحيوانية اللطيفة "جلوبال فيليج"، وقد جاءت وهي تحمل الهدايا من الوجهة الترفيهية.