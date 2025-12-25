شجرة عيد الميلاد تضيء سماء الإمارات.. من مسافة 2300 سنة ضوئية

لقد تجاوز سحر عيد الميلاد حدود كوكب الأرض!

أمضى علماء الفلك في دولة الإمارات العربية المتحدة 35 ساعة، على مدار شهر كامل، لالتقاط صورة فريدة تضم أجراماً سماوية متعددة، أحدها هو "عنقود شجرة عيد الميلاد".

إذا كنت قد رأيت أشجار عيد الميلاد هنا على الأرض، فستتمكن من تخيل شكل هذه المعجزة في الفضاء. يتخذ "عنقود شجرة عيد الميلاد" شكلاً يشبه تماماً رمز الفرح والعطاء، وقد رُصد مع "سديم المخروط"، ويُعرفان معاً بالرمز الفلكي NGC 2264.

تقع هذه العجائب على بُعد 2300 سنة ضوئية، مما يعني أننا نرى الضوء الذي غادر هذه الأجرام في عام 275 قبل الميلاد، والذي وصل إلينا الآن فقط.

ولم تكن هاتان المعجزتان الفلكيتين هما الوحيدتين اللتين رصدهما الخبراء؛ فبالقرب منهما يوجد جرمان آخران: "عنقود ندفة الثلج" و"سديم فراء الثعلب".