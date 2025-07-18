"شجرة الغاف تُزهر على صفحات طيبة شرف: حكاية حب للإمارات

"لحظة هادئة"

في ظهيرة هادئة من شهر مارس، كانت طيبة جالسة تحت ظل شجرة غاف مهيبة. لم تنتبه للشجرة التي فوقها حتى رأت أغصانها تنعكس على الطاولة الزجاجية السوداء. وصفت الصورة التي رأتها بأنها "ساحرة".

تذكرت قائلةً: "كان اليوم بأكمله أشبه بقصة خيالية. أمطرت في الصباح، ثم أشرقت الشمس، وغردت الطيور، وظهرت أقواس قزح؛ كانت الطبيعة في أبهى صورها. وفي تلك اللحظة الهادئة، وأنا أجلس تحت شجرة الغاف، شعرتُ بقوة لا تُوصف. خطرت لي عبارة بسيطة للغاية: "تحت شجرة الغاف، الحظ السعيد"."

وبعد تلك الحادثة، قالت إنها أدركت أنها تريد أن تكتب عن شجرة الغاف، ليس فقط بسبب إبداعها، ولكن أيضًا لأهميتها.

شجرة الغاف، التي أُعلنت الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٠٨، تتحمل الجفاف، وتحافظ على خضرتها حتى في البيئات الصحراوية القاسية. كما أنها رمز تاريخي وثقافي للاستقرار والسلام في بيئة الإمارات الصحراوية. وقالت طيبة إنه من المهم لها أن تكتب عن هذه الشجرة كعربون امتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي قالت إنها منحتها "الكثير".

سُمّي بطلا الرواية الرئيسيان، الشقيقان حمدان وهند، تيمّنًا بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ووالدته سمو الشيخة هند. ومن خلال هاتين الشخصيتين، قالت طيبة إنها سعت إلى إبراز أهمية التواصل بين الأجيال، وكيف تنتقل الحكمة والقيم من الأجداد إلى الآباء ثم إلى الأبناء. وأضافت: "هذا الترابط بين الأجيال بالغ الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث مع احتضان التقدم".