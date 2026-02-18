شتاء في رمضان..ضباب كثيف وحرارة تنخفض لـ 9 درجات

أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات حمراء وصفراء من ضباب كثيف، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق. وقالت الهيئة إنها قد تنخفض أكثر في بعض المناطق الغربية من الساعة 9:30 مساءً يوم الثلاثاء حتى الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء.