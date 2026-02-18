شتاء في رمضان..ضباب كثيف وحرارة تنخفض لـ 9 درجات

سيكون الطقس اليوم صحوًا إلى غائم جزئيًا، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
من المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 10 و25، وتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.
أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات حمراء وصفراء من ضباب كثيف، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق. وقالت الهيئة إنها قد تنخفض أكثر في بعض المناطق الغربية من الساعة 9:30 مساءً يوم الثلاثاء حتى الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء.
NCM/x
مع التزام الصائمين في جميع أنحاء البلاد باليوم الأول من رمضان في ظل هذه الظروف الجوية، حثت شرطة دبي السائقين على منح أنفسهم وقتًا كافيًا للوصول إلى وجهتهم باتباع إرشادات القيادة الآمنة. وهذا يساعد على ضمان بيئة طريق أكثر أمانًا للجميع طوال الشهر الفضيل.
في غضون ذلك، سترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية من الإمارات إلى 32 درجة مئوية وتنخفض إلى 9 درجات مئوية في هذه المناطق.
في المدن الكبرى دبي وأبوظبي والشارقة، سترتفع درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية و28 درجة مئوية و29 درجة مئوية، بينما ستنخفض إلى 19 درجة مئوية و18 درجة مئوية و16 درجة مئوية على التوالي.
سيكون الجو رطبًا ليلًا وصباح الخميس مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الغربية الداخلية. وستتراوح المستويات من 30 إلى 85 بالمائة في أبوظبي ودبي.
ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.