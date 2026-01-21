شتاء المزارع في رأس الخيمة.. انتعاش سياحي وأسعار استثنائية

يدفع فصل الشتاء في رأس الخيمة أسعار إيجار المزارع السياحية نحو الارتفاع، حيث تتراوح أسعار الليلة الواحدة من 1,000 درهم للعقارات البسيطة إلى أكثر من 6,000 درهم للفيلات الفاخرة، مع تزايد الطلب على الإقامات الخارجية الخاصة، وفقاً لأصحاب المزارع.

وقال حميد، صاحب ومدير "مزرعة الريف" في رأس الخيمة: "خلال فصل الشتاء، يرغب الناس في قضاء الوقت في الهواء الطلق، واستضافة التجمعات العائلية والاستمتاع بالخصوصية، مما يجعل المزارع أكثر جاذبية بكثير من الفنادق أو القاعات المغلقة. هذا الطلب الموسمي ينعكس بشكل مباشر على الأسعار".

تتراوح أسعار أيام الأسبوع للمزارع متوسطة الحجم عادةً بين 1,500 و2,000 درهم لليلة الواحدة، بينما ترتفع أسعار عطلة نهاية الأسبوع لتصل إلى حوالي 2,500 إلى 3,500 درهم.

أما العقارات الأكبر حجماً أو الأكثر فخامة، والتي تتميز بمسابح متعددة وقاعات فسيحة ومرافق ترفيهية، فيمكن أن تفرض أسعاراً أعلى بكثير، خاصة خلال العطلات وعطلات نهاية الأسبوع الشتوية التي تمثل ذروة الموسم. ويتم تحديد فروق الأسعار بناءً على المرافق ومستوى الصيانة.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.