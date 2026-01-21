شتاء المزارع في رأس الخيمة.. انتعاش سياحي وأسعار استثنائية

يدفع فصل الشتاء في رأس الخيمة أسعار إيجار المزارع السياحية نحو الارتفاع، حيث تتراوح أسعار الليلة الواحدة من 1,000 درهم للعقارات البسيطة إلى أكثر من 6,000 درهم للفيلات الفاخرة، مع تزايد الطلب على الإقامات الخارجية الخاصة، وفقاً لأصحاب المزارع.
وقال حميد، صاحب ومدير "مزرعة الريف" في رأس الخيمة: "خلال فصل الشتاء، يرغب الناس في قضاء الوقت في الهواء الطلق، واستضافة التجمعات العائلية والاستمتاع بالخصوصية، مما يجعل المزارع أكثر جاذبية بكثير من الفنادق أو القاعات المغلقة. هذا الطلب الموسمي ينعكس بشكل مباشر على الأسعار".
تتراوح أسعار أيام الأسبوع للمزارع متوسطة الحجم عادةً بين 1,500 و2,000 درهم لليلة الواحدة، بينما ترتفع أسعار عطلة نهاية الأسبوع لتصل إلى حوالي 2,500 إلى 3,500 درهم.
أما العقارات الأكبر حجماً أو الأكثر فخامة، والتي تتميز بمسابح متعددة وقاعات فسيحة ومرافق ترفيهية، فيمكن أن تفرض أسعاراً أعلى بكثير، خاصة خلال العطلات وعطلات نهاية الأسبوع الشتوية التي تمثل ذروة الموسم. ويتم تحديد فروق الأسعار بناءً على المرافق ومستوى الصيانة.
تبدأ أسعار المزارع الأساسية التي تحتوي على مسابح بسيطة ومساحات مفتوحة عادةً من 1,000 إلى 1,500 درهم يومياً، بينما تتراوح الخيارات المتوسطة ذات التنسيق الأفضل والمسابح الأكبر بين 1,500 و3,000 درهم. ويمكن أن تتقاضى المزارع الفاخرة ما يصل إلى 6,000 درهم يومياً خلال فترة الذروة.
وأوضح حميد أن المستأجرين مستعدون بشكل متزايد لدفع مبالغ أكبر مقابل المزارع الواسعة والمجهزة جيداً. وتعد الفيلات التي توفر مساحات خضراء، ومناطق خارجية واسعة، ومسابح خاصة، ومناطق لعب للأطفال، ومرافق ترفيهية، من بين الأكثر طلباً. وأضاف: "في الشتاء، يقضي الضيوف معظم وقتهم خارج الفيلا، لذا يبحثون عن الراحة والخصوصية والمرافق المتميزة، مما يدفع الطلب نحو العقارات الراقية".
وتأتي معظم الحجوزات من العائلات والمجموعات الخاصة التي تسعى لتجمعات نهاية الأسبوع، بينما يختار السياح أيضاً المزارع للحصول على تجربة محلية وخصوصية أكبر. كما تختار مجموعات الشركات بشكل متزايد المزارع للنزهات الجماعية واللقاءات غير الرسمية.
وقال سلمان خان، صاحب "مزرعة جرين هافن": "يمثل عملاء الشركات الآن قطاعاً متنامياً في السوق، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع الشتوية والإجازات. توفر المزارع استخداماً حصرياً للمرافق بتكلفة أقل من حجز غرف فندقية متعددة، كما تسمح بحفلات الشواء، والموسيقى، وإشعال النار (الشبّة)، والأنشطة المرنة التي عادة ما تقيدها الفنادق".
وبالنظر إلى السوق الأوسع، قال ممثل عن "مزرعة النسيم" (فضل عدم ذكر اسمه) إن الطلب يختلف حسب الموسم، ونوع الزوار، والمرافق المقدمة، مشيراً إلى فروق واضحة بين المقيمين والمواطنين الإماراتيين.
فالمزارع الكبيرة التي يمكنها استضافة العائلات الممتدة والتجمعات الضخمة غالباً ما يفضلها المقيمون من مختلف الجنسيات الذين يعيشون في جميع أنحاء الإمارات، بحثاً عن الخصوصية والبيئة الطبيعية. وتُستخدم هذه المزارع بشكل شائع للتجمعات الاجتماعية والفعاليات العائلية والأنشطة الترفيهية.
في المقابل، يميل المواطنون الإماراتيون إلى تفضل "الاستراحات" الأصغر ذات التصاميم الحديثة بدلاً من الأجواء الريفية التقليدية. وأوضح الممثل أن الاستراحات تركز عادةً على المناطق المنسقة ومساحات الجلوس، مع وجود عناصر زراعية محدودة أو معدومة، بينما تتميز المزارع بأشجار النخيل والأشجار المثمرة وتعكس التراث الزراعي لرأس الخيمة.
وحول الاتجاهات الموسمية، أشار الممثل إلى أن الطلب على المزارع مستمر طوال العام، لكن ذروة الإشغال غالباً ما تكون خلال فصل الصيف بسبب المدارس وشعبية المسابح الخاصة. كما يشهد الشتاء طلباً قوياً، لا سيما للتجمعات الخارجية في الطقس المعتدل، رغم أن الصيف يظل الفترة الأكثر ازدحاماً بسبب العطلات الطويلة والتفضيل للمساحات الترفيهية الخاصة تماماً بعيداً عن الفنادق.