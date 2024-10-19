شتاء الإمارات: نصائح ذهبية للتخييم الآمن في الصحراء

"هناك عدد لا بأس به من الحشرات والزواحف، ورغم أنها خجولة للغاية ومن غير المرجح أن تهاجمك، فإنها ستنتقم إذا وقفت عليها عن طريق الخطأ. لقد رأيت نوعين من العقارب في الصحراء، العقارب السوداء ذات الذيل السمين والعقارب القاتلة - من غير المرجح أن تقتلك لدغة من أي منهما، لكنها ستؤلمك بشدة، ويجب عليك طلب العناية الطبية دون تأخير"، قالت.