شتاء الإمارات: نصائح ذهبية للتخييم الآمن في الصحراء
بمجرد أن تخف حرارة الصيف ويبدأ فصل الشتاء، يتوجه السكان المحليون والسياح من مختلف أنحاء العالم إلى صحاري الإمارات العربية المتحدة. وتوفر الأجواء الأكثر برودة فرصة لاستكشاف الصحراء الأيقونية في الشرق الأوسط.
الصحراء لها تضاريس غريبة؛ قاسية ومعقدة، حارة وباردة، جميلة وقاحلة. المناظر الطبيعية التي لا تضاهى، والرمال الذهبية، والحياة البرية والنجوم قد تكون ساحرة، إلا أن الصحراء قد تشكل مجموعة فريدة من المخاطر للمتنزهين والمخيمين.
لذا، إذا كنت ترغب في إيقاظ "بير جريلز" النائم بداخلك والذهاب للتخييم في الصحراء، فتأكد من أنك تعرف كيفية البقاء على قيد الحياة في هذه المغامرة بين البشر والحيوانات البرية. وفيما يلي بعض القواعد الأساسية للتخييم في الإمارات العربية المتحدة:
أفضل وقت للتخييم
نحن نعيش في بلد صحراوي حيث يكون الطقس حاراً ورطباً إلى جافاً طوال معظم العام. لذا، عندما يأتي الشتاء، يكون هذا هو الموسم المناسب لإخراج روح المغامرة والذهاب للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات الجبلية والتجديف بالكاياك والتخييم في الصحراء. أفضل موسم للتخييم هو من أكتوبر إلى مارس.
تنظم السلطات الحكومية التخييم الطويل الأمد، ويحتاج الناس إلى تصريح. كما تختلف اللوائح الخاصة بالتخييم الطويل الأمد حسب الموقع. يجوز للمخيمين الذين يقضون الليل التخييم في أي مكان يعجبهم.
أماكن آمنة للتخييم في الإمارات
تعتبر معظم المناطق الصحراوية في الإمارات العربية المتحدة آمنة ومناسبة للتخييم.
وقال مالك ومغامر"كامبينج بوكس" The Camping Box، "جو إيرلي": "يعتمد الموقع الذي تختاره على مدى معرفتك بالتخييم والقيادة على الطرق الوعرة.
"إن الصحراء الأكثر أمانًا وسهولة في الوصول إليها هي الصحراء الكبرى، وخاصة للهواة أو المخيمين الأقل خبرة. كما أن المساحات الصحراوية القريبة من المدام في الشارقة يسهل الوصول إليها أيضًا ولكنها أبعد عن المدينة.
"للحصول على تجربة صحراوية حقيقية، فإن زيارة ليوا في أبوظبي أمر لا بد منه، ولكنك تحتاج إلى الوقت ومجموعة من ذوي الخبرة للتخييم برفقتهم. ومن المؤكد أن الرحلة ستكون مجزية عندما ترى جمال الكثبان الرملية التي لا نهاية لها."
إعداد خيمتك
قال "روبرت هاندريكمان"، مهندس أنظمة وعاشق التخييم في الصحراء: "إن إقامة المخيم، وخاصة بالطريقة الصحيحة، تستغرق بعض الوقت، لذا امنح نفسك الوقت الكافي وأقم خيمتك أثناء النهار". وهذا سوف يسمح لك أيضًا بمسح المناطق المحيطة.
كما أوصى هاندريكمان بالبحث عن سطح مستوٍ حيث يمكنك النوم بشكل أفضل. "اختر أرضًا مرتفعة عند التخييم في الصحراء وتجنب الوديان. تأكد من التحقق من توقعات الطقس في حالة هطول أمطار غير متوقعة".
عندما تهطل الأمطار في الصحراء، قد يتغير المشهد بأكمله بشكل كبير. في الوادي، قد تغمر المياه خيمتك ومخيمك.
ليس الجو حارا دائما
وحذر هاندريكمان، الذي يعيش في الإمارات منذ عام 2016، المخيمين: "كونوا مستعدين لدرجات الحرارة الباردة في الجبال والصحراء أثناء الليل".
بعد غروب الشمس، وفي غضون دقائق، يمكنك أن تتوقع تغير درجة الحرارة من 35 درجة مئوية خلال النهار إلى ما يصل في بعض الأحيان إلى 10 درجات مئوية في الليل.
تأكد من أن لديك ملابس إضافية وأكياس نوم وبطانيات كافية للحفاظ على الدفء.
ارتداء النوع المناسب من الملابس
ارتدِ ملابس ذات ألوان فاتحة وتجنب الملابس السوداء، وذلك لسبب بسيط وهو أن اللون الأسود يمتص ضوء الشمس، بينما يعكس اللون الأبيض والألوان الفاتحة ضوء الشمس.
من المستحسن أن يتم التعبئة حسب التقلبات المتوقعة في درجات الحرارة.
إذا كنت تأخذ معك مستحضرات الوقاية من الشمس، تأكد من إضافة طبقات حرارية وجوارب صوفية إلى حقيبة الظهر الخاصة بك.
اقترح جو إيرلي على المخيمين ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن خلال النهار مع قبعة واقية من الشمس. وأضاف: "احمل معك بنطلونات رياضية وسترات وقبعات دافئة لليالي الصحراء الشتوية".
وقال هاندريكمان: "من المستحسن عدم ارتداء الصنادل إذا كنت ستذهب في رحلة في الهواء الطلق؛ ارتدِ أحذية جيدة ذات قبضة جيدة. في الصحراء، يمكن للأحذية أن تحميك من الرمال الساخنة وأيضًا من المخلوقات غير المرغوب فيها مثل الثعابين والعقارب".
الماء يمكن أن ينقذ حياتك
لا يسع المرء إلا أن يؤكد على أهمية شرب كميات كبيرة من الماء أثناء التخييم في الصحراء. استمر في شرب الماء بانتظام بدلاً من تناوله بشراهة عند الشعور بالعطش.
يعد الجفاف في الصحراء خطيرًا للغاية، لذا حافظ على سلامتك من خلال ترطيب جسمك دائمًا.
احتفظ بمبرد للمشروبات الباردة في السيارة واحمل معك كمية من الماء أكبر مما تعتقد أنك ستحتاج إليه.
قائمة المعدات التي يجب حملها
قضت "مارينا بروس"، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة والمعروفة أيضًا باسم "ديزرت ديڤا"، 50 يومًا متتاليًا في الصحراء وسجلت حتى الآن 110 ليالي تخييم في عام 2021. وقد أعطتنا قائمة موسعة بالأشياء التي يجب على المرء أن يحملها.
أوتاد الخيام والرمل (أطول وأقوى من أوتاد الخيام المعدنية القياسية)
مرتبة – أو بطانية/سجادة – بالإضافة إلى وسادة أو بطانية/كيس نوم
طاولة قابلة للطي أو كراسي تخييم أو سجادة
مصابيح الرأس، فانوس صغير
الشواء، الفحم/الخشب، الملقط
صندوق تبريد مع طعام
أطباق/أدوات مائدة ورقية
أكياس القمامة
فرشاة الأسنان وتغيير الملابس
مجموعة الإسعافات الأولية
حسّ المغامرة!
قالت مارينا: "إذا اشتريت حقيبة أدوات جديدة، قم باختبارها في المنزل أولاً."
وأضاف جو إيرلي أن "حفر النار ضرورية أيضًا لأنه لا ينبغي إشعال النار مباشرة على الرمال".
قم بإعداد قائمة تحقق وتأكد من أنك قمت بالفعل بتحميلها في السيارة وفحصها مرتين قبل الخروج فعليًا.
وسيلة النقل الخاصة بك
قد تكون على بعد أميال من أقرب محطة وقود، لذا تأكد من ملء خزان الوقود الخاص بك إلى الأعلى.
من المستحسن أن يكون لديك إطار احتياطي، لأنه يمكن أن ينقذ حياتك بالتأكيد في حالة انفجار أحد إطاراتك.
قال إيرلي: "إن اختيار سيارة دفع رباعي للتخييم يعتمد على الموقع؛ حيث يمكن الوصول إلى بعض المخيمات الصحراوية باستخدام سيارة صالون حيث يمكنك ركن السيارة على جانب الطريق والمشي فوق الكثبان الرملية للوصول إلى موقع المخيم. ومع ذلك، فإنني أنصح عادة بأن استخدام سيارة دفع رباعي أمر ضروري للتخييم في الصحراء".
قالت مارينا: "لدي سيارة تويوتا برادو مجهزة للرحلات البرية؛ فهي مرفوعة، وتحتوي على بطاريتين، ونظام تخزين بالأدراج، وطاولة مدمجة، والعديد من الإضافات التي تجعل البقاء بعيدًا عن المنزل أسهل كثيرًا".
الحيوانات البرية والزواحف
بعد أن عاشت في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من عقد من الزمان، أصبحت مارينا على دراية كاملة بمناظرها الطبيعية وسكان الصحراء.
"تمتلئ الصحراء بالطبيعة، ومعظمها ليلي، ينتظر غروب الشمس قبل أن يغامر بالخروج"، كما تقول. "خلال النهار، قد ترى الغزلان والأرانب الصحراوية والسحالي والصقور الهاربة وبالطبع الجمال، بما في ذلك صغار الجمال، خلال أشهر الشتاء. لن يضرك أي من هذه الأشياء، ولكن امنح الجمال الأم مع صغارها مساحة كبيرة".
نصيحتها؟ ارتدي دائمًا أحذية مغطاة، مثل أحذية الصحراء التي تصل إلى الكاحل.
"هناك عدد لا بأس به من الحشرات والزواحف، ورغم أنها خجولة للغاية ومن غير المرجح أن تهاجمك، فإنها ستنتقم إذا وقفت عليها عن طريق الخطأ. لقد رأيت نوعين من العقارب في الصحراء، العقارب السوداء ذات الذيل السمين والعقارب القاتلة - من غير المرجح أن تقتلك لدغة من أي منهما، لكنها ستؤلمك بشدة، ويجب عليك طلب العناية الطبية دون تأخير"، قالت.
"قد ترى أيضًا عناكب الجمل، التي على الرغم من مظهرها الغريب، ليست سامة ولا ضارة. إذا تعرضت للدغة، نظف الجرح بمطهر وراقبه لبضعة أيام - فكي عناكب الجمل محملة بالبكتيريا. بالمناسبة، لن ترى عناكب الجمل والعقارب في نفس المخيم أبدًا، لأن الأولى تأكل الثانية."
في حالة الطوارئ الطبية
قال جو إيرلي: "يجب عليك التأكد من حفظ دبوس موقعك الدقيق ومشاركته مع الشخص الذي أبلغته بخطة التخييم الخاصة بك في المدينة. إذا تمكنت من نقل الضحية إلى جانب الطريق دون التسبب في إصابة أخرى، فسيؤدي هذا إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الطوارئ. اتصل بخدمات الطوارئ إذا كانت إصابتك تتطلب عناية طبية فورية".
نصائح من خبراء التخييم في الصحراء
اختر موقعك بعناية. ابحث عن المكان الذي ستذهب إليه - لا تخرج عن المسار المطروق بمفردك. تحقق من القوانين المحلية ونقاط الدخول.
خطط وأخبر الأشخاص الذين لن ينضموا إليك بالمكان الذي تخطط للذهاب إليه
تجنب التخييم بمفردك وانضم إلى المعسكرين ذوي الخبرة.
خذ هاتفًا محمولًا مشحونًا بالكامل.
تأكد من ملء خزان الوقود الخاص بك إلى الأعلى.
إحضار أدوات الملاحة غير المتصلة بالإنترنت أو الخريطة
خذ كمية من الطعام والماء أكبر مما تعتقد أنك ستحتاجه.
لا تكن مغامرًا للغاية في محاولتك الأولى، وتأكد من إبقاء جميع النيران وأدوات الشواء بعيدًا عن الخيام.
احرص على إبقاء باب خيمتك مغلقًا في جميع الأوقات ما لم تكن تستخدمه. لست أنت وحدك من يستمتع بالدفء الذي توفره خيمتك، بل إن المخلوقات الأخرى ستستمتع بذلك أيضًا.
احترم الصحراء والمخلوقات والأشخاص الآخرين الذين يستخدمونها. بعد التخييم، قم دائمًا بتنظيف المكان وأخذ كل القمامة معك، بما في ذلك النار وبقايا الطعام.