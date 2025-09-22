شبكة الجيل الخامس الجديدة من"دو" لمضاعفة السرعات

وأضاف أنه في عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب شبكة الإنترنت الجديدة عالية السرعة دورًا بالغ الأهمية. وقال: "إلى جانب توفير تجربة رائعة لعملائنا، ستدعم تقنية 5G+ مبادرات التحول الرقمي للشركات. لا يقتصر الأمر على توفير الاتصال فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تمكين طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مدن ذكية، واستدامة، واقتصاد رقمي متنوع، بما يخدم المدن الذكية والاستدامة". وأضاف: "في عصر الذكاء الاصطناعي، نسعى إلى إطلاق العنان لإمكانات هذه التقنية من خلال إطلاق تقنية 5G+، التي ستتيح لعملائنا، سواءً أفرادًا أو شركات، الابتكار والنمو".