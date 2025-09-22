شبكة الجيل الخامس الجديدة من"دو" لمضاعفة السرعات

أعلنت دو، مزود خدمات الاتصالات والرقمية، يوم الجمعة عن إطلاق تقنية الجيل الخامس 5G+، وهي الجيل الجديد من شبكات الجيل الخامس، والتي قد توفر ضعف السرعة الحالية لسكان الإمارات، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى. سيُحدث هذا نقلة نوعية في تجربة العملاء للاتصال عبر الهاتف المحمول بسرعة وأداء غير مسبوقين، يُحدثان نقلة نوعية في الأنشطة الرقمية اليومية.
وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في دو: "إن تقنية 5G+ هي تقنية شبكية متقدمة توفر طريقة رائعة للارتقاء بالتجربة الرقمية لعملائنا، وستمكنهم من الاستمتاع ببث أكثر سلاسة وألعاب فائقة الاستجابة وستعمل على رفع أداء التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي".
وأضاف أنه في عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب شبكة الإنترنت الجديدة عالية السرعة دورًا بالغ الأهمية. وقال: "إلى جانب توفير تجربة رائعة لعملائنا، ستدعم تقنية 5G+ مبادرات التحول الرقمي للشركات. لا يقتصر الأمر على توفير الاتصال فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تمكين طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مدن ذكية، واستدامة، واقتصاد رقمي متنوع، بما يخدم المدن الذكية والاستدامة". وأضاف: "في عصر الذكاء الاصطناعي، نسعى إلى إطلاق العنان لإمكانات هذه التقنية من خلال إطلاق تقنية 5G+، التي ستتيح لعملائنا، سواءً أفرادًا أو شركات، الابتكار والنمو".
ستتميز تقنية 5G+ بسرعات أعلى مع أداء معزز بشكل كبير وزمن وصول أقل للتطبيقات في الوقت الفعلي واتصال سلس، مما يضمن جودة الخدمة المثلى.
جاء هذا الإعلان خلال فعالية حصرية فاخرة نظمتها دو في منتجع بولغاري بخليج جميرا في 19 سبتمبر، وهو نفس يوم إطلاق مجموعة أجهزة آيفون 17 التي طال انتظارها من آبل. ووفقًا لكريم، ستكون هذه التقنية "مزيجًا مثاليًا" للهواتف الجديدة.
قال: "إنه توقيت مثالي. سيتمكن المستخدمون الذين يجمعون بين هاتف iPhone 17 وتقنية شبكة 5G+ الخاصة بنا من الاستمتاع بتجربة رائعة. ستكون هذه بيئة مثالية للمستخدمين لاستكشاف مجموعة واسعة من الإمكانيات الجديدة."
وأضاف أن فريقي آبل ودو عملا "بشكل وثيق وبجهد كبير" للتأكد من أن التكنولوجيا "تجاوزت توقعات" عملائهما.
قال: "لقد تم إنجاز الكثير من العمل قبل الإطلاق. من مراحل التخطيط الأولى وحتى يوم الإطلاق، نعمل على مواءمة استراتيجياتنا لضمان سلاسة كل شيء. تُقدم آبل خبرتها العالمية ورؤيتها للعلامة التجارية، وتُضيف دو معرفةً محليةً ورؤىً ثاقبةً وفهمًا عميقًا لما يهم العملاء هنا في الإمارات العربية المتحدة".
ستتيح تقنية 5G+ تنزيل الأفلام على الفور، وبث المحتوى عالي الدقة دون انقطاع حتى في الأماكن المزدحمة، والألعاب بدون تأخير، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الترجمة في الوقت الفعلي والواقع المعزز، ومكالمات الفيديو فائقة الوضوح.
أكد كريم على أن إطلاق تقنية الجيل الخامس 5G+ يؤكد دور الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أوائل الدول التي تبنت التكنولوجيا. وقال: "تسعى دو دائمًا إلى الارتقاء بسوق الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى جديد، وأن تكون في طليعة الابتكار والتقدم الرقمي". وأضاف: "تتمتع الإمارات العربية المتحدة بطموح رقمي كبير، ودورنا في دو هو مواكبة التطورات العالمية وترجمتها إلى خدمات وعروض تُحدث قيمة حقيقية في الدولة".
لطالما صُنّفت الإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي تتمتع بأعلى سرعات تنزيل لشبكات الجيل الخامس. في عام ٢٠٢٣، أظهر تقرير أن مستخدمي الإنترنت النشطين يشكلون ٩٩٪ من إجمالي سكان الإمارات، وهي أعلى نسبة عالميًا.
وأضاف أن هناك تحولاً ملحوظاً في سوق المستهلكين، حيث أصبحت هواتفهم أكثر من مجرد هاتف. "يرغب العملاء اليوم في أجهزة تتصل بسلاسة بجميع جوانب حياتهم الرقمية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى ساعاتهم وحتى أجهزة المنزل الذكية. كما يتزايد الطلب على ميزات أكثر ذكاءً، من التصوير الفوتوغرافي الأكثر ذكاءً والمساعدين الافتراضيين إلى التطبيقات التي تتكيف مع الاحتياجات اليومية."
يرى العملاء هواتفهم الذكية المحور الرئيسي لحياتهم الرقمية. لم يعد مجرد هاتف، بل أصبح بوابةً لكيفية عملهم وترفيههم والبقاء على اتصال دائم. ولأننا ندرك ذلك، فقد أنشأنا شبكةً مصممةً لتزويد عملائنا بأفضل تجربة وضمان عمل أجهزتهم بدقةٍ عالية، بموثوقيةٍ وسلاسةٍ ودون أي تنازلات.