شبكة احتيال أم شركة وهمية: صدمة اختفاء شركة شحن بمليوني درهم في الإمارات

عندما كتب المقيم في دبي وسيم رضا في جوجل العام الماضي "شحن رخيص إلى باكستان"، كان الاسم الأول الذي ظهر له بمثابة هبة من السماء.

وعدت شركة "باكستان رافيد علم للشحن" بتقديم خدمة شحن من الباب إلى الباب بأسعار معقولة، وبجزء بسيط من التكلفة المعتادة. في غضون ساعات، وصلت شاحنة صغيرة إلى شقته في واحة السيليكون لجمع خمسة صناديق مليئة بالإلكترونيات والملابس والتذكارات العائلية الثمينة.

قال رضا: "لقد فرضوا علي 300 درهم فقط. اعتقدت أنها صفقة لا تُصدق"، مضيفاً بسخرية: "كانت كذلك فعلاً، لكن بمعنى آخر".

"بضاعتي بيعت"

بعد أشهر، لم تصل الصناديق أبداً إلى كراتشي، واختفت الشركة تماماً. قال رضا: "لقد قدمت شكوى لدى شرطة دبي لأنني أشك بشدة في أن بضاعتي بيعت بدلاً من شحنها".

عندما أطلقت الشركة أعمالها لأول مرة، حظيت بترويج مكثف. أظهرت مقاطع فيديو من افتتاح مستودع الشركة في الشارقة، التي شاهدتها صحيفة "الخليج تايمز"، الشركة كنعمة للمقيمين في الإمارات.

ملأت البالونات والقصاصات الملونة الهواء بينما كان الأعضاء الرئيسيون يتظاهرون أمام الكاميرات، عاكسين صورة علامة تجارية موثوقة. وأضافت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي الأنيقة وعروض الشحن المجاني من المنزل إلى جاذبيتها. ولكن اليوم، جميع أرقام هواتفها في الإمارات مغلقة.

بضائع بقيمة تزيد عن 100 ألف درهم لم تصل بعد

لم تكن تجربة رجل الأعمال أرسلان خان مختلفة. فقد سلم هو وعائلته بضائع تزيد قيمتها عن 100,000 درهم لشركة رافيد، بما في ذلك ساعة رولكس، وثلاجة، ودراجات إلكترونية، وغسالة، ومقتنيات ثمينة مثل الشهادات التعليمية والألعاب التي كان إخوته الصغار ينتظرونها.

تذكر خان: "فرضوا علينا 8,000 درهم ووعدوا بالتسليم إلى منزلنا في واه كانتونمنت، بالقرب من راولبندي، خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

بعد عشرين شهراً، لا يزالون بدون شحنتهم.

عندما لم يتم الرد على مكالمات خان وأغلقت الهواتف، زار المستودع، ليجده مهجوراً. قال إنه قدم شكاوى منذ ذلك الحين إلى شرطة دبي والشارقة.

وقال لصحيفة "الخليج تايمز": "أكدت الشرطة لاحقاً أن الرجل الذي تعاملنا معه غادر الإمارات في سبتمبر 2024".

القيمة العاطفية للمقتنيات

في غضون ذلك، خسر المصرفي علاء الدين ملابس وأحذية مصممة بقيمة 15,000 درهم. لعدة أشهر، قيل له إن الشحنة "عالقة في ميناء كراتشي". في النهاية، لم يتم الرد على مكالماته. ذهب هو أيضاً إلى المستودع ووجده مغلقاً من قبل السلطات المحلية.

انضم علاء الدين منذ ذلك الحين إلى مجموعة واتساب تضم ما يقرب من 40 عميلاً آخر يقولون إن شركة رافيد تركتهم بلا حول ولا قوة. قال: "العدد الفعلي (على الأرجح) أعلى بكثير لأن العديد من الأشخاص استسلموا للأمر الواقع". "في المجمل، نقدر إجمالي الخسائر بحوالي مليوني درهم".

بالنسبة لعلاء الدين، تتفاقم الخسارة المالية بسبب القيمة العاطفية للمقتنيات. "بعض تلك الملابس كانت إصدارات محدودة، تم جمعها من جميع أنحاء العالم، وحتى قطع موقعة. كانت تحمل ذكريات مرتبطة بها".

في لاهور، لا يزال رجل الأعمال أحسن علي ينتظر بضائع بقيمة تقارب 150,000 درهم، بما في ذلك آلات ثقيلة، وحوامل شاشات LCD، وبطاريات شمسية وبطاريات كمبيوتر محمول. قال إنه دفع 25,000 درهم للشحنة. "لقد كانت كل ما بنيته على مدار سنوات من العمل الشاق".

أرقام هواتف مغلقة

باؤت جهود "الخليج تايمز" للاتصال بشركة "رافيد علم للشحن" من خلال أرقام الهواتف الإماراتية المدرجة في موادها التسويقية بالفشل - كل الأرقام كانت مغلقة. كما لم يتم الرد على محاولات الوصول إلى مالكي الشركة في باكستان. والمستودع في الشارقة الذي كانوا يعملون منه قد استأجره مستأجر جديد منذ ذلك الحين.

تعكس هذه القضية حادثة وقعت في عام 2019 عندما اختفت شركة "نور الفجر للشحن" ومقرها دبي بالمثل مع بضائع العملاء. في ذلك الوقت، قيل إن حاويات تُركت دون مطالبة في ميناء كراتشي وتم بيعها لاحقاً في مزاد لرجال أعمال محليين.

لم تصل ممتلكات تقدر بآلاف الدراهم، بما في ذلك معدات صناعة الأفلام، وألعاب الأطفال، وألبومات الزفاف، إلى أصحابها.