شبعها غير المعتاد قادها إلى النجاح ضد سرطان المبيض

بعد تناول بضع ملاعق فقط من الطعام، شعرت سلمى شيخ البالغة من العمر 41 عاماً، بأنها شبعت بالفعل. لم تكن قادرة على إنهاء وجبة كاملة وكان شبعها المبكر غير معتاد، إلى جانب آلام البطن التي عانت منها خلال الأشهر التسعة الماضية. وعندما استشارت الطبيب الشهر الماضي، تبين أنها مصابة بسرطان المبيض في المرحلة الثالثة.