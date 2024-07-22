شاي الكرك والبرياني: أساسيات السفر للعائلات الإماراتية
بينما تحزم العائلات الإماراتية حقائبها لقضاء العطلة الصيفية، تتصدر بعض الأغراض قائمة أولوياتها. وتشمل هذه الضروريات حقيبة مخصصة لمعدات شاي الكرك، ومكونات الأطباق الإماراتية التقليدية، وحتى البخور المحلي.
وقالت "شيخة م"، وهي أم لثلاثة أطفال: "يعتبر شاي الكرك جزءاً لا يتجزأ من خططنا لقضاء إجازة الصيف. أينما ذهبنا، نحمل معنا إبريق الكرك والموقد المحمول والزعفران والحليب الطازج. إنه ليس مجرد مشروب بالنسبة لنا بل هو يمثل طقوس تذكرنا بالوطن والأوقات الطيبة التي قضيناها كعائلة".
وقامت شيخة وعائلتها بتحضير الشاي الشهير في الوديان السويسرية. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "الناس دائماً منبهرون برؤيتنا نحضر الكرك بالطريقة التقليدية، ويسعدنا أن ندعوهم لتجربته".
أساسيات المطبخ الإماراتي
بالنسبة إلى "لطيفة الكعبي"، المقيمة في أبوظبي، فإن معدات تحضير الكرك ليست الشيء الوحيد الذي تحمله في حقيبتها. "إنها بالطبع أساسية في السفر ولكننا نحمل أيضاً المكونات لأطباقنا الإماراتية المفضلة مثل البرياني. وبقدر ما نستمتع بتجربة المأكولات المحلية في الأماكن التي نزورها، لا يوجد شيء يضاهي النكهات الأصيلة لوجباتنا المطبوخة في المنزل".
وتشير "لطيفة" إلى أن تلك الحقيبة المخصصة تكون عادة أول ما يتم تعبئته للسفر، حتى قبل الأمتعة الشخصية للعائلة. قالت: "لا يمكننا ببساطة أن نتخيل إجازة بدونها. في إحدى المرات، حاولنا السفر بأمتعة أقل وعدم إحضارها معنا لكن الأمر لم يكن بنفس القدر من المتعة"، وانتهى بهم الأمر بالبحث عن بائعي الكرك في لندن لإشباع رغبتهم.
هوية
وشددت "مريم م"، إماراتية أخرى، على أهمية حقيبة الكرك. "حقيبة الكرك هي بمثابة فرد من العائلة، نحملها معنا في كل مكان، حتى عندما نغادر البلاد."
وتذكرت كيف كان هذا جزءاً من طفولتها أيضاً، قائلة: "عندما كنا أصغر سناً، كنا نشعر بالحرج عندما تخرج عائلاتنا الموقد المحمول وتبدأ في تحضير الكرك في الأماكن العامة، ولكن الآن، نؤكد على أن لا ننسى تلك الحقيبة أبداً".
وأضافت مريم أن عائلتها تحرص على إحضار عنصر أساسي آخر لقضاء العطلات الصيفية، وهو البخور الإماراتي. وقالت: "تحرص والدتي دائماً على إحضار البخور معنا وتقول إنها لا تستطيع قضاء الكثير من الوقت بعيداً عن المنزل بدونه".
لقد أصبحت حقيبة شاي الكرك والمأكولات الإماراتية مصدر راحة وتواصل لهذه العائلات. تقول شيخة: "الأمر لا يتعلق فقط بالأكل والشرب، بل يرتبط أيضاً بالذكريات والتقاليد التي نحملها معنا. نحرص على ألا نضطر أبداً إلى استخدام المقولة "يحتاج هذا إلى كوب من الكرك".