شاي الكرك والبرياني: أساسيات السفر للعائلات الإماراتية

بينما تحزم العائلات الإماراتية حقائبها لقضاء العطلة الصيفية، تتصدر بعض الأغراض قائمة أولوياتها. وتشمل هذه الضروريات حقيبة مخصصة لمعدات شاي الكرك، ومكونات الأطباق الإماراتية التقليدية، وحتى البخور المحلي.

وقالت "شيخة م"، وهي أم لثلاثة أطفال: "يعتبر شاي الكرك جزءاً لا يتجزأ من خططنا لقضاء إجازة الصيف. أينما ذهبنا، نحمل معنا إبريق الكرك والموقد المحمول والزعفران والحليب الطازج. إنه ليس مجرد مشروب بالنسبة لنا بل هو يمثل طقوس تذكرنا بالوطن والأوقات الطيبة التي قضيناها كعائلة".