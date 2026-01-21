"شامخ" ينجو من الموت: قصة إنقاذ بطولية لكلب سلوقي على طريق الـ 140 كم/ساعة

وعلى الرغم من محاولات روان القيادة ذهاباً وإياباً على الطريق، إلا أنها لم تتمكن من تحديد موقع الكلب، وأدركت أنها لا تملك الخبرة الكافية لإتمام عملية الإنقاذ بمفردها. فاتصلت بصديقها وزميلها المنقذ حمد الغانم، الذي يمتلك سنوات من الخبرة في التعامل مع كلاب السلوقي. وقالت: "كان في عمله ووعد بالوصول بحلول الساعة 3:30 من بعد ظهر الثلاثاء. وبقيت ماجدة في الموقع لأكثر من ساعتين تراقب (شامخ) للتأكد من عدم تعرضه للأذى. وبمجرد أن أنقذه حمد، نقلته ماجدة إلى العيادة البيطرية البريطانية في أبوظبي".