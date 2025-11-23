شاكراً 307 آلاف عداء ..حمدان بن محمد: "دبي لا تتوقف عن الإلهام"

استحوذت العروض الجوية والطائرات بدون طيار على السماء بينما استحوذ العداؤون على الأرض. دبي مول، المترو - في كل مكان نظرت إليه، كان البحر الأزرق لا نهاية له. لم يكن مجرد تحدي لياقة، بل كان يومًا من المجتمع؛ العائلات والأفراد من مختلف أنحاء العالم الذين يعتبرون الإمارات وطنهم خرجوا إلى الطرق في رحلة مشتركة وهدف مشترك.