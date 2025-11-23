شاكراً 307 آلاف عداء ..حمدان بن محمد: "دبي لا تتوقف عن الإلهام"

"صباح الخير دبي" يتردد صداه، والموسيقى تنطلق عبر مكبرات الصوت بينما حول 307,000 عداء طريق الشيخ زايد إلى مضمار جري ضخم. رفع الرياضيون علم الإمارات، والتقطوا صور سيلفي أمام معالم الإمارة الشهيرة، وساروا على إيقاع الموسيقى، مع إعلانات مقدمي الراديو التي زادت من حماس الجمهور.
كان الحضور الضخم قد أذهل المدينة، حيث رفع المشاركون هواتفهم لمحاولة التقاط حجم الحدث الهائل بينما تحول الطريق إلى ملعب للناس بدلاً من طريق سريع للسيارات.
لم يكن السكان فقط هم الذين ألهموا؛ فقد توجه سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشكر 307,000 عداء شاركوا في دبي للجري.
مشاركا فيديو للحدث الرياضي، قال: "دبي لا تتوقف عن الإلهام". شاهد الفيديو هنا:
استحوذت العروض الجوية والطائرات بدون طيار على السماء بينما استحوذ العداؤون على الأرض. دبي مول، المترو - في كل مكان نظرت إليه، كان البحر الأزرق لا نهاية له. لم يكن مجرد تحدي لياقة، بل كان يومًا من المجتمع؛ العائلات والأفراد من مختلف أنحاء العالم الذين يعتبرون الإمارات وطنهم خرجوا إلى الطرق في رحلة مشتركة وهدف مشترك.
رافق الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات آباءهم يدا بيد، يمشون، يشاهدون المعالم، ويتحدثون في نفس الوقت. أخذت دبي عبارة 'لكل الأعمار والمستويات' حرفيًا، وانضم عدد من كبار السن أيضًا إلى الحدث.
بعد الجري، قامت السلطات بعمليات تنظيف وتفتيش أمني قبل فتح الطريق السريع للمركبات. انتهت نسخة 2025، والعداؤون يتطلعون بالفعل إلى حدث العام المقبل، حيث يضع البعض أهدافًا أكثر طموحًا.
