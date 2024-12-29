الإمارات
شارع الصفيا في عجمان مغلق لمدة ساعتين اليوم لنصف الماراثون
حثت شرطة عجمان الجمهور على استخدام الطرق البديلة
أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، أمس السبت، إغلاق شارع الصفيا في عجمان بشكل كامل لمدة ساعتين، اليوم الأحد، بسبب فعاليات نصف ماراثون عجمان.
ودعت الشرطة الجمهور إلى التعاون معها واستخدام طرق بديلة لضمان نجاح الفعالية، حيث سيبدأ الإغلاق عند الساعة السادسة صباحاً.
كما نشرت خريطة للمنطقة التي سيكون محظورًا الدخول إليها:
يعتبر نصف ماراثون عجمان أكبر حدث للجري في الإمارة، حيث يتضمن الجري لمسافات 21.1 كم، و10 كم، و5 كم، و2.8 كم.
سيتم الاحتفال بالفائزين الثلاثة الأوائل في كل سباق في هذا الحدث، بإجمالي 138 بطلاً.