شارع الشيخ زايد مضمار عالمي.. انطلاق "تحدي دبي للدراجات" بمشاركة حصرية للمحترفين

بخوذاتهم ومعداتهم الوقائية، انطلق الدراجون على دفعات من نقطة الانطلاق بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي. أُعطي لهم مهلة حتى الساعة 5:45 صباحًا لإكمال أكبر عدد ممكن من اللفات على مسار الـ 12 كيلومترًا، والذي مروا به عبر جسر قناة دبي ذهابًا وإيابًا. ويمكن لمن يرغب العودة إلى أي من نقاط الانطلاق على الجانب الآخر من الطريق والانضمام إلى أصدقائهم وعائلاتهم في الجولة الترفيهية التي انطلقت الساعة 6:15.