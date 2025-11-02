شارع الشيخ زايد مضمار عالمي.. انطلاق "تحدي دبي للدراجات" بمشاركة حصرية للمحترفين

انطلقت فعاليات النسخة السادسة من سباق دبي للدراجات الهوائية 2025، بمشاركة هواة ومحترفين على شارع الشيخ زايد، في سباقات السرعة، بعد الساعة الخامسة صباحاً بقليل، يوم الأحد، حيث شهدت الإمارة انطلاق النسخة السادسة من سباق دبي للدراجات الهوائية 2025.
بخوذاتهم ومعداتهم الوقائية، انطلق الدراجون على دفعات من نقطة الانطلاق بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي. أُعطي لهم مهلة حتى الساعة 5:45 صباحًا لإكمال أكبر عدد ممكن من اللفات على مسار الـ 12 كيلومترًا، والذي مروا به عبر جسر قناة دبي ذهابًا وإيابًا. ويمكن لمن يرغب العودة إلى أي من نقاط الانطلاق على الجانب الآخر من الطريق والانضمام إلى أصدقائهم وعائلاتهم في الجولة الترفيهية التي انطلقت الساعة 6:15.
في العام الماضي، أُتيحت لأول مرة فرصة حصرية لراكبي الدراجات ذوي الخبرة، ممن يبلغ متوسط سرعتهم 30 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، للانطلاق بسرعة فائقة عبر أفق دبي الشهير قبل انطلاق السباق رسميًا. يُسمح فقط لمن يملكون دراجات هوائية ويجيدون القيادة ضمن مجموعة دراجات بالمشاركة في هذه الجولة من الحدث.
يعد سباق دبي للدراجات الهوائية، الذي يقام كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي، أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات في المنطقة، حيث يوفر لراكبي الدراجات فرصة فريدة لتجربة المعالم الشهيرة في دبي.
بدأ راكبو الدراجات بالتوافد إلى الفعالية منذ الساعة الرابعة فجرًا. وتم إغلاق بعض الطرق مؤقتًا من الساعة الثالثة فجرًا، وبدأ مترو دبي العمل مبكرًا لتمكين الدراجين من الوصول إلى الفعالية في الوقت المحدد.
يتوفر لهواة ركوب الدراجات الهوائية، الذين يبدأون رحلتهم الساعة 6:15 صباحًا، مساران رئيسيان للاختيار من بينهما. مسار شارع الشيخ زايد، بطول 12 كيلومترًا، مُخصص لراكبي الدراجات الأكثر خبرة، بينما يُوفر مسار وسط المدينة العائلي، بطول 4 كيلومترات، مسارًا مُسطحًا ومناسبًا للعائلات حول دبي مول ودبي أوبرا وبرج خليفة، وهو مثالي للأطفال الصغار وراكبي الدراجات من جميع القدرات.
كان أمام المشاركين عدة بوابات بداية على طول طريق الشيخ زايد للاختيار من بينها، بالإضافة إلى بوابة بداية واحدة على طريق بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.