شارع الرقة يستيقظ نظيفاً بعد احتفالات رأس السنة الصاخبة
توجه اليوم إلى شارع الرقة في دبي وستجد حياً نظيفاً وهادئاً، خالٍ من الفوضى ولا توجد به أي قمامة. قد يكون من السهل أن تتخيل أن هذا الجزء من المدينة قد نام فقط خلال ليلة رأس السنة الجديدة - حتى ترى مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت منطقة الرقة مكتظة بحشد ضخم من الناس، الذين كانوا يقفزون ويرقصون على أنغام الموسيقى الاحتفالية التي كانت تصدح من المباني السكنية المحيطة بالشارع. يمكنك مشاهدة الحشد هنا:
عندما حل منتصف الليل، لم تكن هناك ألعاب نارية - لكن البالونات والقصاصات الورقية والثلج المزيف وما إلى ذلك كانت تتدفق من شرفات الشقق، فتغمر الحشود أدناه بسحر ليلة رأس السنة.
قال "جيد بيربيتوا"، المقيم منذ فترة طويلة والذي قاد سيارته إلى الرقة من قرية جميرا الدائرية لحضور الحفل: "لقد استمتعنا كثيرًا حتى بدون الألعاب النارية. كان الاحتفال مختلفًا. كان الناس يرقصون وكان هناك الكثير من الضحك في كل مكان. تذكرني الأجواء المبهجة بالوطن".
إليكم مقطع فيديو شاركه هو وزوجته شيل آن على فيسبوك:
"لقد كنت مذهلة، ريجا! لقد تفوقت على نفسك هذا العام"، قالت الممرضة كيت كات أوباو باللغة الفلبينية.
وبعد منتصف الليل بقليل، تفرق الحشد عندما بدأ المشاركون في الحفلة في العودة إلى منازلهم، تاركين وراءهم دربًا من البالونات والقصاصات الورقية والثلج المزيف وما إلى ذلك.
وقال أحد السكان وهو تشاتوي فيليسيلدا، وهو مسؤول مبيعات: "لقد تركوا الكثير من القمامة لأن الكثير من الناس كانوا يحتفلون في الشارع. كان الشارع مزدحما للغاية".
ولكن لم يستمر هذا المشهد طويلاً. ففي حوالي الساعة الواحدة صباحاً، وبينما كان فيليسيلدا ينهي عمله، نظر من النافذة مرة أخرى ورأى "مهندسي التنظيف" في دبي وهم يقومون بأعمالهم السحرية في ليلة رأس السنة.
في الساعة الثانية صباحًا، كانوا على وشك الانتهاء من تنظيف الآثار. انظر إلى الفرق - تم التقاط صورة أثناء الاحتفالات والأخرى بعد ساعتين:
وقال نيستور توغاوون "خرجت هذا الصباح وكان الشارع يبدو وكأن شيئا لم يحدث الليلة الماضية".
وحيا أوباو عمال النظافة الذين تأكدوا من أن المنطقة بأكملها كانت "نظيفة للغاية قبل أن يستيقظ الجميع".
في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء، كان الشارع نظيفًا ومرتبًا:
وفي مختلف أنحاء المدينة، تم نشر أكثر من 2500 مهندس نظافة للحفاظ على نظافة محيط المدينة، فيما احتفل آلاف السكان والسياح طوال الليل.
تم وضع خطة شاملة لإدارة النفايات وأعلنت بلدية دبي يوم الأربعاء أن العملية تمت بنجاح.
بالإضافة إلى عمال النظافة، تم نشر 246 آلة في مناطق مختلفة للقيام بمهام التنظيف الروتينية والطارئة. كما ساعد أكثر من 255 متطوعًا في تغطية فريق DM لـ 366 موقعًا.
وقالت الهيئة إن "الفريق المختص نفذ عمليات التنظيف في وقت قياسي".