شارع الرقة يستيقظ نظيفاً بعد احتفالات رأس السنة الصاخبة

توجه اليوم إلى شارع الرقة في دبي وستجد حياً نظيفاً وهادئاً، خالٍ من الفوضى ولا توجد به أي قمامة. قد يكون من السهل أن تتخيل أن هذا الجزء من المدينة قد نام فقط خلال ليلة رأس السنة الجديدة - حتى ترى مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.