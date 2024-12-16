شارع الخياطة بالشارقة: 45 عاماً في خدمة التراث الإماراتي

بالنسبة للعملاء، يمنحهم هذا الفرصة للبحث عن تصميمات مماثلة بأسعار أقل. حتى داخل نفس المتاجر، تختلف الأسعار عبر أنماط التطريز الدقيقة والمعقدة، لكن أصحاب المتاجر مثل عدنان يضعون في اعتبارهم أن بعض العملاء يأتون لخياطة فساتين متعددة في وقت واحد، لذلك فهو يقبل الأسعار المنخفضة التي يعرضونها. المساومة أمر مفروغ منه في هذه المتاجر، وقال عدنان إنه لم يوافق أي عميل على دفع السعر الأصلي الذي ذكره.