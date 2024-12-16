شارع الخياطة بالشارقة: 45 عاماً في خدمة التراث الإماراتي
في منطقة المجرة القديمة، التي تضم متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ومعرض "غرفة المطر" الفني، توجد محلات الخياطة والتطريز التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، والتي لا تزال تنتج المخور التقليدي، وتجذب العملاء من مختلف أنحاء المنطقة.
تنتشر في شوارع هذا الحي عشرات من محلات الخياطة والتطريز، التي تركز فقط على خياطة وتطريز الزي الإماراتي التقليدي للمرأة. ويشكل المخوار أهمية ثقافية بالنسبة للمرأة ويظل جزءًا مهماً من تراث البلاد.
محمد عدنان، صاحب محل الطلب للخياطة والتطريز، بدأ بالفعل في تجهيز فساتين المخور لعملائه استعداداً لموسم رمضان المزدحم.
ولصنع الفساتين، يقوم عدنان بجلب لفائف من المنسوجات المختلفة من دبي بأسعار أرخص، ويستعين بمصمم لتصميم ما يصل إلى 10 أنماط مختلفة من المخور لبيعها في متجره.
بعد ذلك تختار النساء التصميم المفضل لديهن، ويقدمن مقاساتهن إلى الخياط، ثم يتسلمنها عندما تكون جاهزة، عادة في غضون أسابيع قليلة - أو أشهر.
مؤسسة عدنان التي كانت في السابق محل جده ووالده وعمه – بهذا الترتيب – تعمل منذ أكثر من 45 عاماً، وكانت سابقاً تقع في السوق القديم تحت اسم مختلف، ولكن سرعان ما نقلتها العائلة إلى حي المجرة، حيث تزدهر التجارة هناك حتى يومنا هذا.
وقال عدنان إن الأشهر الأكثر ازدحاما وربحية هي أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، أما بقية العام فإن الحركة التجارية تكون أبطأ لكنها لا تتوقف، وأضاف أن متجره يستمر في استقبال الزبائن من حين لآخر حتى خلال فترة الركود ولا يتعرض لأي خسارة.
ومع ذلك، قال إن الأعمال التجارية كانت تكسب أكثر في السابق عندما كان عدد محلات الخياطة أقل. وقد ظهرت العديد من محلات التطريز والخياطة الجديدة على مر السنين، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين أصحاب المحلات.
بالنسبة للعملاء، يمنحهم هذا الفرصة للبحث عن تصميمات مماثلة بأسعار أقل. حتى داخل نفس المتاجر، تختلف الأسعار عبر أنماط التطريز الدقيقة والمعقدة، لكن أصحاب المتاجر مثل عدنان يضعون في اعتبارهم أن بعض العملاء يأتون لخياطة فساتين متعددة في وقت واحد، لذلك فهو يقبل الأسعار المنخفضة التي يعرضونها. المساومة أمر مفروغ منه في هذه المتاجر، وقال عدنان إنه لم يوافق أي عميل على دفع السعر الأصلي الذي ذكره.
وتقول سارة عيسى، البالغة من العمر 37 عاماً، والتي كانت تزور هذه المحلات منذ أن كانت فتاة صغيرة، إن المساومة أمر لا بد منه. وأضافت الإماراتية المقيمة في الشارقة: "نحن لا نسمح [للبائعين] بالاختيار. نحن نتمسك بأسعارنا".
ورغم كثرة الفساتين الجاهزة التي تباع داخل مراكز التسوق وعلى موقع إنستغرام، وأحياناً بأسعار أرخص، تقول عيسى: "نفضل الفساتين المفصلة أكثر من الجاهزة لأنها أكثر تميزاً".
إن شراء المخور هو تقليد متبع لديها ولدى والدتها منذ زمن طويل، وقد انتقل هذا التقليد إلى بناتها الخمس، حيث تمتلئ خزائنهن بالفساتين.
وإلى جانب محلات الخياطة والتطريز العديدة، توجد أيضاً محلات المنسوجات حيث تأتي النساء لاختيار الخامات. وقال سلمان عمران، صاحب شركة الفرحان للمنسوجات، إنه يستورد المنسوجات من الصين والهند وإندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية. وتتكدس لفائف الأقمشة بجميع أنواع الألوان والتصاميم جنبًا إلى جنب في المتجر الصغير. وتتراوح الخامات من القطن، الذي يُرتدى للأغراض اليومية، إلى الحرير، وهو نسيج أكثر رقة ويُرتدى عادةً في المناسبات الأكثر خصوصية، مثل تجمعات العيد.
يأتي بعض العملاء من مختلف أنحاء منطقة الخليج، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فقط للحصول على أيديهم من الأعمال اليدوية والأسعار المعقولة التي تشتهر بها هذه المتاجر، وفقًا للعديد من المالكين والبائعين في المنطقة. يزور آخرون، مثل العديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، أيضًا لرؤية مجموعة متنوعة من الفساتين التقليدية.
وقالت المواطنة العمانية عزة الصوافي إنها سافرت من عمان إلى الشارقة بسبب الأشياء الإيجابية التي سمعتها من أحد معارفها الذي يزور هذه المحلات بشكل منتظم، وأضافت أنه على الرغم من وجود الكثير من محلات الخياطة في عمان، إلا أنها ليست بنفس مستوى محلات الشارقة.
ورغم أنها زارت الإمارات مرات عدة لأغراض السياحة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها إلى الإمارة لغرض وحيد وهو تفصيل فستان على الطراز المخاور التقليدي.