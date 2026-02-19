"شارع الإمارات".. إغلاق مسرب دبي - الشارقة عند الجسر "7" لأعمال التطوير

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات عن إغلاق المسرب المتجه من دبي نحو الشارقة على شارع الإمارات عند الجسر رقم (7)، اعتبارًا من الخميس 19 فبراير.

ولشرح القرار، قالت الوزارة إن الإغلاق يأتي ضمن أعمال التطوير في مشروع تحسين شارع الإمارات.

دعت الهيئة سائقي السيارات إلى استخدام طرق بديلة لتجنب أي تأثير على تنقلاتهم. كما حثتهم على الالتزام بتعليمات المرور وأنظمة السلامة لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.