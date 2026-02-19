الإمارات

"شارع الإمارات".. إغلاق مسرب دبي - الشارقة عند الجسر "7" لأعمال التطوير

يُنصح سائقو السيارات باستخدام طرق بديلة لتجنب أي تأثير على تنقلاتهم
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات عن إغلاق المسرب المتجه من دبي نحو الشارقة على شارع الإمارات عند الجسر رقم (7)، اعتبارًا من الخميس 19 فبراير.

ولشرح القرار، قالت الوزارة إن الإغلاق يأتي ضمن أعمال التطوير في مشروع تحسين شارع الإمارات.

دعت الهيئة سائقي السيارات إلى استخدام طرق بديلة لتجنب أي تأثير على تنقلاتهم. كما حثتهم على الالتزام بتعليمات المرور وأنظمة السلامة لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

ألقِ نظرة على الخريطة التالية التي توضح المناطق المتأثرة بالإغلاق:

في وقت سابق من فبراير، قالت الوزارة إن الطريق الرئيسي عند تقاطع البديع باتجاه دبي (شارع الإمارات) سيتم إغلاقه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق طريق التوزيع أيضًا، وسيتم تحويل حركة المرور إلى جسر الحوشي على طريق مليحة - باتجاه الغرب.

