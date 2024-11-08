شاحنة تصطدم بـ7 مركبات في أبوظبي بسبب تشتت الانتباه

وبينما توقفت جميع المركبات الأخرى على المسار، حافظت الشاحنة على سرعتها واستمرت في التحرك وهي تقترب من الاختناق المروري. وبعد فشل السائق في الضغط على المكابح، اصطدمت الشاحنة بسيارة سيدان ثم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، والتي ضربت بدورها مركبات أخرى في الطابور.