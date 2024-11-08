شاحنة تصطدم بـ7 مركبات في أبوظبي بسبب تشتت الانتباه
أظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة، الجمعة، وقوع حادث مروع في أبوظبي، تسبب فيه سائق شارد الذهن، أدى إلى تصادم سبع مركبات على الأقل عالقة في حركة المرور.
وجددت شرطة أبوظبي تحذيرها للسائقين بضرورة تجنب كافة أنواع التشتيت أثناء القيادة.
وفي مقطع فيديو مدته 33 ثانية نشرته الشرطة يوم الجمعة، شوهدت شاحنة بيضاء وهي تصطدم بطابور من المركبات - كما لو أن السائق لم ير الازدحام المروري.
وبينما توقفت جميع المركبات الأخرى على المسار، حافظت الشاحنة على سرعتها واستمرت في التحرك وهي تقترب من الاختناق المروري. وبعد فشل السائق في الضغط على المكابح، اصطدمت الشاحنة بسيارة سيدان ثم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، والتي ضربت بدورها مركبات أخرى في الطابور.
وتسبب الحادث في تضرر ما لا يقل عن سبع مركبات، بما في ذلك دراجة نارية لتوصيل الطلبات على جانب الطريق.
وهنا الفيديو:
وقالت شرطة أبوظبي إن الحادث سلط الضوء على مخاطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، سواء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء المكالمات أو التقاط الصور، مضيفة أن كل ما يلهي السائقين عن القيادة قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.
وقالت الشرطة في الإرشاد إن تشتيت الانتباه أثناء القيادة، وهو أحد الأسباب الرئيسية للحوادث في الدولة، يعد مخالفة مرورية خطيرة يعاقب عليها بغرامة قدرها 800 درهم وأربع نقاط سوداء.
وفي دبي، تم فرض عقوبة أشد مؤخرا على المخالفين. فبالإضافة إلى الغرامات، تقوم شرطة الإمارة الآن بحجز المركبات لمدة 30 يوما في حالة ارتكاب مخالفات مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتتبع عن قرب، والانحراف المفاجئ.