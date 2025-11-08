شاب يحقق إنجازاً في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

بدأ هذه المبادرة قبل أربع سنوات، عندما كان لا يزال في المرحلة الإعدادية. والآن، في سن السابعة عشرة، نال الطالب في المرحلة الثانوية تقديرًا لالتزامه، حيث تم تكريمه كأحد الفائزين بجائزة "KT+150" في شهر أكتوبر وهي قائمة متزايدة تضم 150 شابًا وشابة من أصحاب الإنجازات الذين يحققون تأثيرًا في 15 مجالًا مختلفًا. وقد تم إدراجه ضمن فئة "الأثر الاجتماعي".