شاب إماراتي ينتج ويعرض 22 نوعاً من العسل المميز

واليوم، يدير عبدالله علامته التجارية الخاصة للعسل، عسل عاشق البر، التي تنتج 22 نوعًا مميزًا من العسل الذي يحظى بطلب كبير في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ومؤخرًا، عرض بفخر مجموعته في النسخة التاسعة من مهرجان حتا للعسل، الذي بدأ يوم الجمعة.