شابان إماراتيان يكشفان عن بندقية متعددة الاستخدامات "محلية الصنع"

البندقية مُجهزة بعيارين: .223 (معيار مدني) و5.56 (معيار عسكري)، مما يجعلها سلاحًا مزدوج الاستخدام. قال آل علي: "يمكن استخدامها للصيد، أو للأدوات الرياضية، أو من قِبل المدنيين، أو الشرطة، أو الجيش". اختُبرت البندقية لأول مرة في إسيني، شمال ألمانيا، في ظروف ثلجية. قال المصممون: "جربناها على مدى يتراوح بين 300 و500 متر، وأطلقنا أكثر من 2000 طلقة كتجربة". "وقد كان أداؤها مثاليًا".