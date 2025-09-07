شابان إماراتيان يكشفان عن بندقية متعددة الاستخدامات "محلية الصنع"

كشف شابان إماراتيان عن بندقية متطورة جديدة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مستفيدين من إرث عائلي في مجال تجارة السلاح، لتطوير سلاح يمكن أن يخدم الاستخدامين العسكري والمدني.
صُممت البندقية، المسماة إم بي ثري برينز، وعُدِّلت على يد الفندي المزروعي، 21 عامًا، ومحمد آل علي، 30 عامًا، اللذين نشآ وسط عالم الأسلحة النارية على يد آبائهم وأجدادهم، رواد شركة إم بي ثري إنترناشونال، إحدى أكبر شركات تجارة الأسلحة في الإمارات. تم تصنيع السلاح من قبل الشركة الألمانية "برينز"، بينما طوّر الشابان الإماراتيان السمات التصميمية الأساسية.
قال آل علي، مدير العمليات في شركة إم بي ثري إنترناشونال: "أسس آباؤنا الشركة، وهي تعمل في السوق منذ 21 عامًا". وأضاف: " اعتدنا على استيراد الأسلحة من أوروبا أو أمريكا وبيعها هنا. العام الماضي فكرنا: لماذا لا نصنع بندقيتنا الخاصة؟ ذهبنا إلى شركائنا في برينز، وتعلمنا من مهندسيهم، وصممناها بأنفسنا. ويمكننا تعديلها مستقبلًا حسب الطلب وحاجة السوق".
تجمع بندقية إم بي ثري برينز بين مكونات دولية مختلفة. أوضح آل علي: "أضفنا لها مؤخرة وقبضة من ماركة Magpul التي تتعامل مع الجيش الأمريكي. اخترنا أحجام الماسورة وألوانها بالتعاون مع برينز، وأضفنا نظام غاز لتعزيز الدقة. التصميم أكثر تكتيكية، يلائم الجيل الجديد الذي يفضل الأسلحة العسكرية المستقبلية، ومع ذلك يناسب الصيادين وهواة الرماية أيضًا".
البندقية مُجهزة بعيارين: .223 (معيار مدني) و5.56 (معيار عسكري)، مما يجعلها سلاحًا مزدوج الاستخدام. قال آل علي: "يمكن استخدامها للصيد، أو للأدوات الرياضية، أو من قِبل المدنيين، أو الشرطة، أو الجيش". اختُبرت البندقية لأول مرة في إسيني، شمال ألمانيا، في ظروف ثلجية. قال المصممون: "جربناها على مدى يتراوح بين 300 و500 متر، وأطلقنا أكثر من 2000 طلقة كتجربة". "وقد كان أداؤها مثاليًا".
تم إنتاج 35 قطعة فقط مبدئيًا بسعر 18,500 درهم لكل واحدة، مع مئات الطلبات المسبقة بما في ذلك من مكاتب تابعة لأسر حاكمة. وأوضح الفريق: "وفقًا للقانون الإماراتي، إذا احتوت البندقية على مواصفات عسكرية يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية مثل الشرطة أو الجيش، لكن مجرد عرض بندقية صممناها محليًا يعد مصدر فخر لنا".
درس كل من آل علي والمزروعي إدارة الأعمال، لكن شغفهما بالأسلحة كان الغالب. قال العلي: "منذ ولادتي وأنا أرى الأسلحة أمامي. أخذت الطموح من والدي وقدوتي. ما زلت أفكر في إدخال تعديلات إضافية على هذه البندقية لتحسينها، كما نستشير زملاءنا من شركات كركال وركنة وأكيلا. نحن منافسون لكننا أصدقاء في نهاية المطاف".
وأضاف المزروعي: "كان كل شيء سهلاً علينا. الرواد الثلاثة أسسوا كل شيء وواجهوا التحديات. وجدنا كل شيء جاهزًا وتبعنا خطاهم".
تتميز بندقية إم بي ثري برينز بنظام M-LOK الذي يتيح للمستخدمين تركيب إكسسوارات عالمية مثل الكشافات والليزر والدعائم الثلاثية أو الرباعية. وأوضح أيمن الهاشمي، مدير تطوير الأعمال في إم بي ثري: "هذا التكوين العالمي يجعل من السهل على المستخدمين تخصيص بندقيتهم". وبفضل الإقبال الكبير، يؤكد المصممان الإماراتيان أن إطلاق هذه البندقية ليس سوى البداية.
كما كشفت شركة إم بي ثري إنترناشونال عن بندقية "بارجويرا" المميزة بإصدار محدود تحمل شعار نادي مانشستر سيتي، مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون بما في ذلك المقبض. تأتي هذه البندقية بعيار .308، خفيفة لكنها قوية، توفر دقة عالية في الرماية بعيدة المدى، وتتيح تركيب ملحقات عبر نظام M-LOK تمامًا مثل لإم بي ثري برينز، بما في ذلك الكشافات والليزر والدعائم.
قال أيمن الهاشمي، مدير تطوير الأعمال في شركة إم بي ثري إنترناشونال: "هذه البندقية تحفة فنية. إنها مذهلة رغم خفة وزنها - فمقارنةً بالأسلحة الأخرى، يبلغ وزنها نصف وزن البندقية تقريبًا. عند استخدامها كقناص، تكون قوية ودقيقة، ولكن عند إضافة شعار مانشستر سيتي إليها، تصبح قطعة فنية مميزة. ينظر إليها المشجعون ويقولون: "لديّ إصدار فريد لا يملكه أحد غيري".
هيكلها المصنوع من ألياف الكربون يجعلها "أشبه بدراجة سباق؛ أنيقة، عصرية، ومتطورة. نحن نهتم بالتقاليد، لكن هذه البندقية صُممت لمن يُحبون الأشياء العصرية والهوايات الرياضية"، كما اختتم حديثه. "إنها قطعة رائعة لهواة الجمع والمتحمسين على حد سواء".