خالد بن محمد بن زايد

الإمارات

"سي واي في إن" القابضة تستحوذ على أعمال ماكلارين للسيارات

كما ستستحوذ الشركة أيضًا على حصة غير مسيطرة في أعمال سباقات ماكلارين