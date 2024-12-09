"سي واي في إن" القابضة تستحوذ على أعمال ماكلارين للسيارات
ستستحوذ شركة"سي واي في إن"القابضة CYVN Holdings LLC ومقرها أبوظبي على أعمال السيارات التابعة لشركة ماكلارين وحصة غير مسيطرة في أعمال السباقات التابعة لشركة ماكلارين.
ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها بين شركة CYVN، وهي شركة متخصصة في تشغيل خدمات التنقل المتقدمة وشركة استثمار مقرها أبوظبي، وشركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (م) ("ممتلكات")، صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين.
ويأتي هذا الاستحواذ بعد الإعلان عن شراكة محتملة بين ممتلكات وشركة CYVN Holdings في أكتوبر من هذا العام.
ومن خلال هذا الاستحواذ، من المقرر أن تعمل شركة CYVN على تمكين ماكلارين من الوصول إلى قدرات الهندسة والتصميم والتكنولوجيا المتطورة والقيادة ذات الخبرة لدفع مسار ماكلارين.
ويظل استكمال الصفقة مشروطًا باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية.
وشهد توقيع الاتفاقية سموالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.