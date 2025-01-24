سينما عائمة..على متن قارب في بحيرة هادئة بأم القيوين

إذا كنت تخطط لموعد خاص أو وقت ممتع في الطبيعة مع أحبائك، فإن تجربة جديدة تنتظرك في الإمارات العربية المتحدة. تخيل هذا: قارب عائم على بحيرة هادئة في البرية، تحت النجوم المتلألئة بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة وصخبها. ما هو أفضل من ذلك؟ مشاهدة فيلم مع من تحب بينما تستمتع بخصوصيتك، مما يخلق جوًا حميميًا.