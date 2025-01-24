سينما عائمة..على متن قارب في بحيرة هادئة بأم القيوين
إذا كنت تخطط لموعد خاص أو وقت ممتع في الطبيعة مع أحبائك، فإن تجربة جديدة تنتظرك في الإمارات العربية المتحدة. تخيل هذا: قارب عائم على بحيرة هادئة في البرية، تحت النجوم المتلألئة بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة وصخبها. ما هو أفضل من ذلك؟ مشاهدة فيلم مع من تحب بينما تستمتع بخصوصيتك، مما يخلق جوًا حميميًا.
إذا كنت تبحث عن هذه الأجواء الفريدة لعيد الحب، فإن سينما ومقهى "فلوتي" في "مانجروف بيتش" في أم القيوين هو المكان المثالي.
وتقدم السينما تجربة رومانسية تحت ضوء القمر على المياه الهادئة، مما يخلق أجواء سحرية لقضاء أمسية لا تُنسى معًا. وفي حالة رغبة الزوار في مفاجأة شخص مميز، يمكن طلب من الطاقم تحضير القارب والكعكة مسبقًا.
كان يتم عرض فيلم الدراما الرومانسية It Ends With Us عندما زارت صحيفة خليج تايمز المكان خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويجمع الموقع بين التخييم والفنادق والمطاعم، وكلها محاطة بأشجار المانجروف الخلابة. عند وصولك إلى شاطئ المانجروف، أول ما يلفت انتباهك هي العائلات التي تخيم بالقرب. بمجرد وصولك إلى موقعك، سترى مقهى بسيطًا ومريحًا في المقدمة، يدعوك للاستمتاع بالطقس مع فنجان من القهوة. أجوائه المريحة هي المقدمة المثالية للتجربة الساحرة التي تنتظرك.
وقالت حور، وهي مقيمة في دبي وإحدى زوار السينما: "المكان حميمي للغاية والقارب دافئ للغاية، وبعد الاسترخاء والتغطية بالبطانية تشعر وكأنك تنام على أصوات الطبيعة والنسمات الباردة، ويمكنك التجول بعينيك بين الفيلم ومشاهدة الماء تحتك والطبيعة من حولك".
تجربة السينما العائمة
وتضيف أجواء المقهى النابضة بالحياة تباينًا مع الأجواء الهادئة المحيطة - كل ذلك في حين تظل السينما العائمة الفريدة مخفية بشكل سري خلف الستائر الخصبة وأشجار المانغروف الشاهقة.
بمجرد فتح الستارة، سترى جسرًا مزينًا بأضواء صفراء على كلا الجانبين، يؤدي إلى القوارب والشاشة الكبيرة في منتصف الماء. عندما تقترب، ستجد أربعة قوارب مجهزة لاستيعاب ثمانية أزواج، ومجهزة لخلق جو حميمي وسط الإضاءة الصفراء المتوهجة، مع توفير الوسائد والأغطية. يمكنك رؤية الأسماك تسبح حول القارب في الماء أسفلك. يمكن ترك القارب مفتوحًا للاستمتاع بالنسيم المهدئ أثناء ذلك أو يمكن رفع حاجز لمزيد من الخصوصية.
وسيتم توصيل الوجبات الخفيفة للزوار إلى القارب عندما تكون جاهزة، مما يتيح لهم الانغماس بشكل كامل في التجربة.
مواعيد العرض
وتفتح السينما أبوابها خلال فصل الشتاء، حيث بدأت العمل في يناير/كانون الثاني من هذا العام وستستمر حتى نهاية فصل الشتاء. يفتح المقهى أبوابه من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ويقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمرطبات اللذيذة لتعزيز التجربة.
هناك عرضان: الأول يبدأ في الساعة 4 مساءً، مما يسمح للناس بالاستمتاع بسحر مشاهدة الأفلام مع تحول ضوء النهار إلى شفق حالم. يبدأ العرض الثاني في الساعة 9 مساءً وهو مثالي لأولئك الذين يبحثون عن ملاذ رومانسي تحت السماء المرصعة بالنجوم.
وقال عمر العبيدلي، مالك سينما ومقهى فلوتي لصحيفة خليج تايمز : "إن سينما فلوتي هي متعة بالنسبة لي أكثر من كونها عملاً تجارياً. أريدها أن تكون مكاناً يقول فيه الزوجان عندما يغادرانه إنهما صنعا ذكريات جميلة فيه".
الحجوزات والدفعات
يمكن إجراء الحجز لهذه التجربة الفريدة بسهولة من خلال موقع الشركة على الإنترنت، حيث يمكن أيضًا إجراء الدفع.
تبلغ تكلفته 200 درهم للشخص الواحد أو 400 درهم للزوجين.