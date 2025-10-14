"سيل من الأكاذيب": محكمة دبي تُلزم مؤسس"إن إم سي" بدفع 168.7 مليون درهم

صدر أمر من محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بإلزام بي آر شيتي، مؤسس مجموعة NMC Healthcare المنهارة، والذي كان يُوصف ذات يوم بأحد أنجح روّاد الأعمال الهنود في الإمارات، بدفع 45.99 مليون دولار (168.7 مليون درهم) للبنك الحكومي الهندي (فرع مركز دبي المالي العالمي).1 جاء هذا القرار بعدما تبيَّن أن شيتي كذب تحت القَسَم بشأن توقيعه على ضمان شخصي لقرض بقيمة 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم).

في حكم صدر في 8 أكتوبر ونُشر على موقع محاكم المركز المالي العالمي، وصف القاضي أندرو موران شهادة شيتي بأنها "سيل من الأكاذيب لا يُصدَّق"، وقال إن الأدلة التي قدمها خلال جلسة الاستماع في 29 سبتمبر كانت "غير منطقية وغير متماسكة". وخلصت المحكمة إلى وجود "أدلة قاطعة من الشهود والوثائق" تثبت أن شيتي قد وقَّع بالفعل على الضمان في ديسمبر 2018، مما يجعله مسؤولاً شخصياً عن الدين.

ويلزم القرار شيتي بدفع 45,997,554.59 دولار (168.8 مليون درهم)، بما في ذلك الفوائد حتى تاريخ صدور الحكم، بالإضافة إلى فائدة ما بعد الحكم بمعدل تسعة في المائة سنوياً، والتي تزيد بمقدار 11,341 دولار (41,645 درهم) تقريباً يومياً حتى السداد الكامل.

مزاعم غريبة وتناقضات

دار النزاع حول ما إذا كان شيتي قد ضمن شخصياً قرضاً بقيمة 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم) ممنوحاً من البنك الحكومي الهندي لشركة NMC Healthcare في ديسمبر 2018. نفى شيتي لقاءه بـ الرئيس التنفيذي للبنك أو توقيعه على أي وثيقة، مدعياً أن توقيعه قد زُوِّر. لكن المحكمة عُرضت عليها أدلة تناقض أقواله، بما في ذلك صور فوتوغرافية، وملاحظات اجتماع، وحتى رسالة بريد إلكتروني من حساب شيتي الخاص.

شهد أنانثا شينوي، الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك، بأنه سافر إلى مكاتب NMC في أبوظبي في 25 ديسمبر 2018، حيث وقَّع شيتي على الضمان بحضوره. وقدم أيضاً صوراً التُقطت بعد أسابيع في مكاتب NMC، تُظهر شيتي مع كبار مسؤولي البنك، في ما بدا وكأنه شكر لهم على التسهيل المالي. وعندما وُوجه بالصور، قال شيتي إن المسؤولين لا بد أنهم "جاؤوا ووقفوا هناك فقط" بينما كان هو يلتقط صوراً مع رئيس مجلس الإدارة.

رفضت المحكمة تفسيراته، ووصفتها بأنها "مناورات كاذبة ومُسيئة للسمعة تهدف إلى التهرّب من المسؤولية". كما رفض القاضي ما وصفه بادعاء شيتي "الغريب" بأن موظفي NMC أقاموا ذات مرة مسابقة لمعرفة من يمكنه تقليد توقيعه بأفضل شكل، مع وجود "جائزة للفائز".

وأكد خبراء خط اليد أن التوقيعات الموجودة على الضمان وخطاب الموافقة والوثائق ذات الصلة تطابقت مع خط يد شيتي. وقال القاضي إن الأدلة ضده كانت "قاطعة".

انهيار الإمبراطورية

يُمثل هذا الحكم نكسة أخرى للملياردير الهندي البالغ من العمر 83 عاماً، والذي مثَّل ذات يوم رمزاً لنجاح مجتمع الأعمال الهندي في الإمارات. أسس شيتي مجموعة NMC Healthcare في منتصف السبعينيات، وبناها لتصبح أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في البلاد، إلى جانب مشاريع أخرى مثل الإمارات للصرافة (UAE Exchange) وشركة فينابلر (Finablr).

في ذروتها، كانت شركة NMC مُدرجة في بورصة لندن وتُقدَّر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم). لكنها انهارت بشكل مذهل في عام 2020 بعد الكشف عن ديون خفية تزيد عن 4 مليارات دولار (14.68 مليار درهم)، مما أثار تحقيقات في دول متعددة.

في فبراير 2020، استقال شيتي من منصبه كرئيس غير تنفيذي مشارك لشركة NMC. ووُضعت الشركة لاحقاً تحت الإدارة القضائية في أبوظبي، بينما غادر شيتي الإمارات وعاد إلى الهند، متذرعاً بمشاكل صحية.