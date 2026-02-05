سيف بن زايد: العالم يثق في الإمارات والأرقام لا تكذب

في خطاب قوي خلال القمة العالمية للحكومات، قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظرة شاملة ومقنعة حول مسيرة التنمية المذهلة في دولة الإمارات ورؤيتها لمستقبل مدعوم بالمعرفة والابتكار.

وخلال جلسة بعنوان "الحصن المنيع"، أكد الشيخ سيف أنه على الرغم من محاولات تشويه صورتها، فإن "العالم يثق في الإمارات، والأرقام لا تكذب".

وسلط سموه الضوء على المكانة العالمية الاستثنائية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في 264 مؤشر تنافسية. وصرح سموه قائلاً: "إن هوية (براند) الإمارات بنيت على أساس من الثقة والجودة والسعي المستمر نحو التميز، وهذا شهادة على رؤية قيادتنا وتفاني شعبنا".

الريادة في الطاقة والصناعة

تمتد هيمنة الإمارات إلى قطاع الطاقة، حيث تشغل مراكز عالمية أولى في تنافسية الطاقة، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الطاقة النووية.

وأشار سمو الشيخ سيف إلى تنوع مزيج الطاقة في الدولة كقوة رئيسية، وسلط الضوء على البصيرة الاستراتيجية في الاستثمار بشركة "مصدر" منذ عام 2006، وهي الخطوة التي مهدت الطريق لريادة الإمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي القطاعين الصناعي واللوجستي، رسخت الإمارات مكانتها كمركز حيوي للتجارة العالمية. وتلعب الشبكة اللوجستية التي تديرها كوادر إماراتية، والتي تضم أكثر من 460 ميناءً ومحطة في أكثر من 70 دولة، دوراً حيوياً في ضمان الأمن الوطني وتسهيل تدفق البضائع حول العالم.

علاوة على ذلك، تُعد الإمارات شريكاً تصنيعياً رئيسياً لعمالقة الصناعة العالميين مثل "إيرباص" و"بوينغ" و"تسلا"، وهي خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم.