سيطرة تامة على حريق عرضي بمركز تجاري في صناعية الشارقة

نجحت فرق القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الدفاع المدني في السيطرة على حريق متوسط الحجم اندلع بشكل عرضي في أحد المراكز التجارية بالمنطقة الصناعية السادسة في الإمارة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026.
وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات بين العمال أو المتواجدين في الموقع، حيث تمكنت الفرق المختصة من تأمين المنطقة بالكامل ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة، فيما تتواصل حالياً عمليات التبريد في الموقع لضمان السلامة العامة.
من جانبها، شددت الجهات المعنية في الشارقة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً، محذرة الجمهور من الانسياق وراء الشائعات أو تداول أنباء غير دقيقة حول مثل هذه الحوادث.