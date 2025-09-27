سيطرة إماراتية: علياء سعيد تحصد ذهبية 10 آلاف متر في الألعاب الآسيوية 2014

حققت الإماراتية المولودة في إثيوبيا تاريخًا رياضيًا حافلًا للبلاد في ألعاب القوى. وكان أفضل رقم شخصي لها، وهو 31 دقيقة و51.86 ثانية في إنتشون، بفارق أقل من 10 ثوانٍ عن الرقم القياسي التاريخي. ومنح فوزها الإمارات ميداليتها الثانية في دورة الألعاب الآسيوية السابعة عشرة 2014، بعد أن فاز الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بالميدالية البرونزية في مسابقة الرماية على الحفرة المزدوجة قبل يومين.