سيطرة إماراتية: علياء سعيد تحصد ذهبية 10 آلاف متر في الألعاب الآسيوية 2014

بفضل تكتيكاتها الماكرة ومهاراتها الرائعة، فازت علياء سعيد محمد، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً آنذاك، بنهائي سباق 10 آلاف متر للسيدات، لتمنح الإمارات العربية المتحدة أول ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الآسيوية في إنتشون قبل 11 عاماً في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر/أيلول.
حققت الإماراتية المولودة في إثيوبيا تاريخًا رياضيًا حافلًا للبلاد في ألعاب القوى. وكان أفضل رقم شخصي لها، وهو 31 دقيقة و51.86 ثانية في إنتشون، بفارق أقل من 10 ثوانٍ عن الرقم القياسي التاريخي. ومنح فوزها الإمارات ميداليتها الثانية في دورة الألعاب الآسيوية السابعة عشرة 2014، بعد أن فاز الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بالميدالية البرونزية في مسابقة الرماية على الحفرة المزدوجة قبل يومين.
كانت علياء بارعة في تكتيكاتها. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" ، حافظت على وتيرة جيدة ضمن مجموعة من ستة متسابقين. ولكن لاحقًا، وبعد أن احتلت المركز الثالث خلف البحرينية والصينية واليابانية الطامحة، قادت علياء ثلاثيًا منفصلًا قبل خمس لفات من النهاية، وحافظت على تقدمها لتنال الميدالية الذهبية. وأنهت السباق بفارق مريح أمام الصينية دينغ تشانغتشين واليابانية أيومي هاجيوارا، اللتين حصلتا على الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي.
في حديثها للصحفيين بعد السباق، قالت نجمة المضمار الإماراتية المنتصرة: "هذا أروع يوم في حياتي. أنا سعيدة للغاية بتحقيق إنجازين في يوم واحد. أولاً، فزت بأول ميدالية ذهبية آسيوية لي على الإطلاق، وتحقيق هذا بأفضل زمن شخصي لهو أمرٌ مذهل حقًا."
أحمد الكمالي، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى آنذاك، عبّر عن فخره قائلاً: "لقد قطعتُ وعدًا، ونحن الآن في بداية الوفاء به. حصدنا ميدالية واحدة، ويتبقى لنا ميداليتان أخريان خلال الأيام القليلة المقبلة من المنافسات".
كان يوماً مجيداً للإمارات العربية المتحدة حيث ذهب فريق ألعاب القوى إلى إنتشون مكتظاً بالثنائي الشاب ذي الخبرة العالية في سباقات المسافات الطويلة، علياء وزميلتها في الفريق بيت لحم ديسالين، وهي أيضاً عداءة مسافات متوسطة إماراتية من أصل إثيوبي، إلى جانب عداء سباق 400 متر سعود عبد الكريم ورامي القرص المخضرم صابر بيها.
في السنوات التالية، واصلت علياء هيمنتها على سباقات الجري. فازت بميدالية ذهبية أخرى في بطولة آسيا لألعاب القوى عام ٢٠١٥، ثم بالميدالية الفضية بعد عامين في بطولة آسيا لألعاب القوى عام ٢٠١٧.