"سيد الزعفران" وتكريم الهجن في سباقات الإمارات

وحضر سمير إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1976 مع أخته التي تزوجت في البلاد. عندما كان في التاسعة من عمره، أصبح مهتماً بنمط الحياة البدوية، وتعلم أساليب العيش في الصحراء، وركوب الجمال، وحظي باهتمام مجتمع البدو والعائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة.