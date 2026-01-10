سيدة النحل" في دبي.. قصة شغف وُلدت وسط طنين الخلايا

لقاء بالصدفة مع النحل حوّل طالبة الطب البيطري التي كانت تفتقر إلى الحماس لهذا التخصص إلى شخصية تطلق على نفسها لقب "سيدة نحلة الجنية" (Bee Fairy Lady).

على الرغم من أنها لم تكن تنوي العمل مع الحيوانات، دخلت الدكتورة مريم حمال تخصص الطب البيطري لأن والديها أرادا لها متابعة أي شكل من أشكال الطب. وبينما كانت مريم في منتصف طريق نيل شهادتها، وهي توفق في الوقت ذاته بين دراستها ودرجة الماجستير في التسويق، كان عليها الخضوع لتدريب عملي مع الحيوانات كجزء من متطلبات دراستها.

وُضعت أمام خيارات للحيوانات التي ستعتني بها ضمن تدريبها الجامعي: القطط والكلاب، الخيول والجمال، أو النحل. ومن المثير للسخرية أنها اختارت الخيار الأخير لأنها، كما تقول، لا تحتاج إلى الكثير من الصيانة، ولم يكن على مريم الحضور إلى التدريب يومياً.

