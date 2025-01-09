سياسات جديدة في مدارس أبوظبي لدعم الطلاب المعرضين للخطر التعليمي

وأشارت سينغ إلى أن بعض الأطفال قد يواجهون أيضًا تحديات معرفية، مثل التوحد أو عسر القراءة، والتي إذا تُركت دون تحديد، يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشاكل السلوكية. وأضاف: "إن تحديد هذه المشكلات في وقت مبكر هو جانب بالغ الأهمية من دور المعلم، حيث أن هؤلاء الطلاب، الذين غالبًا ما يعانون من صعوبات في أسفل السلم، هم الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من الدعم".