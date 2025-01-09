سياسات جديدة في مدارس أبوظبي لدعم الطلاب المعرضين للخطر التعليمي
بدأت مدارس أبوظبي بتطبيق السياسات الـ39 المحدثة التي أعلنتها هيئة تنظيم التعليم.
وتركز إحدى السياسات الرئيسية على التعرف المبكر على الطلاب المعرضين لخطر تعليمي ودعمهم من أجل تعزيز فرصهم في التقدم الأكاديمي والترقية والتخرج والانتقال الناجح إلى التعليم ما بعد الثانوي أو مسارات مهنية أخرى.
وتنص سياسة حماية الطلاب التابعة لهيئة التعليم والمعرفة على أن تضع المدارس تدابير لمنع ومعالجة إساءة معاملة الطلاب. وعلاوة على ذلك، تلزم سياسة الشؤون الإدارية للطلاب التابعة لهيئة التعليم والمعرفة المدارس بتحديد الطلاب الذين يتغيبون عن المدرسة بشكل غير مصرح به بنسبة تتجاوز خمسة في المائة باعتبارهم "مصدر قلق" وتقييم ما إذا كانوا معرضين لخطر تعليمي.
وقال مديرو المدارس إن بعض الطلبة قد يواجهون صعوبات في التعلم، حددها خبراء علم النفس التربوي، والتي قد تكون جسدية أو فكرية.
وقال "ديفيد كراجس"، نائب مدير أكاديمية جيمس العالمية - أبوظبي: "نحن ننفذ بشكل نشط تفويض دائرة التعليم والمعرفة لدعم الطلاب المعرضين للخطر التعليمي من خلال تطوير وتحسين السياسات والعمليات التي تتوافق تمامًا مع الإرشادات. لقد تعاوننا مع جميع أصحاب المصلحة لتصميم سياسات تحدد وتقيم وتدعم الطلاب الذين يواجهون تحديات تعليمية. كما قمنا بتطوير العمليات التي تضمن توفر الدعم الفردي من خلال التدخل المبكر وخطط الدعم الفردية التي تراقب تقدم الطلاب".
تدريب الموظفين
وتستثمر المؤسسات في التطوير المهني وتدريب الموظفين لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحديد احتياجات الطلاب المعرضين للخطر التعليمي ومعالجتها.
وأضاف كراجس: "نعمل بشكل نشط مع الأسر لتعزيز نهج تعاوني لدعم التنمية الشاملة لهؤلاء الطلاب. لقد قمنا بتطوير عمليات للتحديد، بما في ذلك التحليل المستمر باستخدام مؤشرات قائمة على الأدلة، بما في ذلك الحضور والرفاهية والسلوك والأداء الأكاديمي والتحديات اللغوية ومشاركة الوالدين. ويشمل ذلك الإحالات من الموظفين وأولياء الأمور والطلاب".
"نموذج الدعم المتدرج"
وتتبع المدارس "نموذج الدعم المتدرج" لضمان حصول كل طالب على المستوى المناسب من التدخل والدعم بناءً على احتياجاته الفردية.
وأضاف أن "المستوى الأول يشمل استراتيجيات تدريس عالية الجودة من قبل معلم الفصل أو المادة تعكس التصميم الشامل للتعلم والتدريس الجيد أولاً. ويضع المستوى الثاني تدخلات محددة ومستهدفة للطلاب الذين لا تلبي استراتيجيات المستوى الأول احتياجاتهم؛ ويتضمن المستوى الثالث تدخلاً شخصيًا للغاية ودعمًا متخصصًا للطلاب الأفراد الذين لا تلبي تدخلات المستوى الأول أو المستوى الثاني احتياجاتهم".
خطط التعلم
وتعمل المدارس في العاصمة أيضًا بشكل نشط على تطوير خطط التعلم المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب الفردية. ويشمل ذلك استخدام فرق التدخل القائمة على المدرسة والتي تضم كبار القادة والمستشارين ورئيس الإدماج والموظفين المعنيين عند الحاجة، وفي بعض الحالات الدعم الخارجي المتخصص.
وقالت مديرة مدرسة شاينينج ستار الدولية، "أبهيلاشا سينغ": "قد يكون هناك بعض الأطفال الذين قد يتسربون من بين الشقوق إذا لم يكن المعلمون منتبهين. قد يعاني البعض من صعوبات التعلم، تتراوح من خفيفة إلى شديدة، بينما قد يكون البعض الآخر خجولين للغاية أو هادئين للغاية بحيث لا يستطيعون التحدث ما لم يتم التحدث إليهم.
"بالإضافة إلى ذلك، قد يأتي البعض من أسر مفككة أو يواجهون تحديات سلوكية. وقد تم تدريب قسم الإدماج على تحديد هؤلاء الأطفال وتلبية احتياجاتهم."
وأضافت أن المدارس تحيل هؤلاء الأفراد في بعض الحالات إلى مستشارين خارجيين، وبناءً على نتائجهم، تضع خطة تدخل. وقد تتضمن هذه الخطة خطة تعليمية فردية لبعض الأطفال، مع إجراء مراقبة منتظمة بالتعاون مع المعلمين ومدير المدرسة. وفي بعض الحالات، قد يعمل المساعدون، مثل المعلمين المساعدين أو مساعدي دعم التعلم، جنبًا إلى جنب مع الطفل في الفصل. ويتم تحليل التقدم بعد جمع البيانات ذات الصلة لتتبع نمو الطفل.
وأشارت سينغ إلى أن بعض الأطفال قد يواجهون أيضًا تحديات معرفية، مثل التوحد أو عسر القراءة، والتي إذا تُركت دون تحديد، يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشاكل السلوكية. وأضاف: "إن تحديد هذه المشكلات في وقت مبكر هو جانب بالغ الأهمية من دور المعلم، حيث أن هؤلاء الطلاب، الذين غالبًا ما يعانون من صعوبات في أسفل السلم، هم الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من الدعم".
التعليم الشامل
وأكد قادة المدارس أن "التدريس الجيد أولاً" هو تركيزهم الأساسي، مما يضمن حصول كل طالب على ممارسات تدريس فعالة تلبي أنماط التعلم وقدراته المختلفة.
وقال "ك. جورج ماثيو"، مدير/رئيس تنفيذي لمدرسة جيمس يونايتد الهندية في أبوظبي: "تم تدريب فريق الصحة والسلامة لدينا على تحديد الطلاب الذين يتعرضون لسوء المعاملة في المنزل أو المدرسة، مما يؤدي إلى ضعف أدائهم كمتعلمين. كما أن الغياب المتقطع عن المدرسة بسبب عدة عوامل يعرض المتعلمين للخطر. يمكن أن يكون جميع هؤلاء الطلاب معرضين لخطر تعليمي، ولدينا عمليات وإجراءات حماية لمعالجة مثل هذه المخاطر. وهذا يتضمن إنشاء تدخلات مستهدفة لدعم تعلمهم وتطورهم".