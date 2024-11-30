سيارة "دبي 1" ومركبات نادرة جاهزة للمزاد في دبي

بالنسبة لوولمان، فإن سيارة فيراري دينو هي المفضلة لديه شخصيًا. وقال: "لطالما أحببت هذه السيارة وهذه السيارة مثال جميل لها. إنها واحدة من أجمل السيارات التي تم تصنيعها على الإطلاق". ومن المتوقع أن تحقق السيارة، التي تعد واحدة من 506 نسخة فقط من سيارة دينو 246 جي تي من سلسلة إم، حوالي 1.5 مليون درهم.