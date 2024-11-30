سيارة "دبي 1" ومركبات نادرة جاهزة للمزاد في دبي
توجه عشاق السيارات إلى نادي الإمارات للغولف يوم السبت لإلقاء نظرة على السيارات الكلاسيكية الجذابة المعروضة للبيع في المزاد الثاني لدار آر إم سوثبي في دبي. ومن بين العناصر التي سيتم عرضها في المزاد المغلق يوم الأحد سيارة خارقة "نادرة" بقيمة 44 مليون درهم، وقلادة زمرد "مثالية" وحقيبة يد "مميزة". وستكون العناصر متاحة للمعاينة العامة حتى الساعة 3 مساءً يوم الأحد.
وقال "بيتر هاينز"، مدير التسويق والاتصالات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في دار سوثبي للمزادات: "يمكن للمشترين من مختلف أنحاء العالم تقديم عروضهم على مجموعة متنوعة من السيارات والساعات والمجوهرات وحقائب اليد، ويمكنهم إما الاتصال هاتفياً لتقديم عروضهم أو عبر الإنترنت أو الحضور شخصياً، ونتوقع حضور نحو 400 شخص، ومن المثير للاهتمام أن نتابع المزاد".
إليكم مقطع فيديو للعناصر المعروضة قبل المزاد الحصري:
قم بإلقاء نظرة على ثمانية من العناصر النادرة التي ستكون متاحة للاستيلاء عليها:
1. باجاني زوندا A 2014 مصممة حسب الطلب باجاني زوندا 760 إل إم رودستر
ومن المتوقع أن يتم بيع سيارة باجاني زوندا 760 LM رودستر 2014 المصممة حسب الطلب مقابل أكثر من 44 مليون درهم إماراتي، وهي السيارة التي ستطرح في المزاد. وقال بيتر والمان، رئيس مجلس إدارة شركة آر إم سوثبي في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "من النادر للغاية أن نجد سيارة باجاني زوندا تعرض في مزاد. وحقيقة إرسالها إلى دبي للبيع يجب أن ترسل رسالة مفادها أننا نشعر بالحماس الشديد إزاء الإمكانات المتاحة في هذه السوق".
2. السيارة الملكية
كانت إحدى السيارات المعروضة في المزاد - وهي سيارة مرسيدس بنز G 63 AMG V12 مخصصة لعام 2002 - سيارة رسمية مملوكة للعائلة الحاكمة في دبي حتى عام 2023. وبمجرد حملها لرقم "دبي 1" المرغوب فيه للغاية، لم يكن هذا الطراز متاحًا للجمهور أبدًا ويمثل فرصة نادرة لهواة الجمع.
3. أستون مارتن
سيارة أستون مارتن فالكيري كوبيه 2022، واحدة من 150 نسخة فقط من سيارة أستون مارتن فالكيري الخارقة المسموح بسيرها على الطرق، وهي سيارة أخرى تحت الأضواء في هذا المزاد. ومن المتوقع أن تحقق السيارة ما يقرب من مليون درهم، وتتميز بهيكل خارجي باللون الأبيض القمري مع سقف من الكربون اللامع يتميز بخطوط حمراء.
4. فيراري
ستُطرح عدة سيارات فيراري للبيع بالمزاد هذا العام، والعديد منها بدون سعر أساسي. وقال هاينز: "هذه سيارات رائعة لهواة الجمع لأول مرة. وتبدأ القيمة التقديرية من حوالي 40 ألف دولار أميركي، ونحن نتوقع اهتمامًا كبيرًا بها".
5. رولز رويس
كما ستُعرض للبيع في المزاد سيارة رولز رويس سيلفر كلاود 3 "فلاينج سبير" الرياضية موديل 1964، ومن المتوقع أن تباع بأكثر من مليون درهم. وتعد هذه السيارة واحدة من 17 سيارة فقط من هذا النوع، تم تجديدها في عام 2010، وحظيت بالفعل باهتمام كبير.
6. فيراري دينو 1970
بالنسبة لوولمان، فإن سيارة فيراري دينو هي المفضلة لديه شخصيًا. وقال: "لطالما أحببت هذه السيارة وهذه السيارة مثال جميل لها. إنها واحدة من أجمل السيارات التي تم تصنيعها على الإطلاق". ومن المتوقع أن تحقق السيارة، التي تعد واحدة من 506 نسخة فقط من سيارة دينو 246 جي تي من سلسلة إم، حوالي 1.5 مليون درهم.
7. حقيبة يد هيرميس النادرة
كما ستُعرض للبيع في المزاد حقيبة هيرميس هيمالايا بيركين 35 سم المصنوعة من جلد التمساح النيلوتيكوس. ومن المتوقع أن تباع الحقيبة المزينة بأجزاء معدنية من البلاديوم بحوالي 70 ألف درهم. ووفقًا لكلير ماري، المتخصصة في حقائب اليد والإكسسوارات الفاخرة، فإن الحقيبة تعد من أندر الحقائب في العالم، كما أن التدرج اللوني الأبيض والرمادي على الحقيبة مطلوب بشكل خاص. وقالت: "إنها قطعة مميزة للغاية".
8. قلادة مميزة
كما سيتم عرض قلادة من الألماس والزمرد مع قلادة فريدة من نوعها للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من 6.5 مليون درهم إماراتي تقريبًا. وقال بول ريدماين، نائب الرئيس الأول لمبيعات السلع الفاخرة: "تأتي هذه القلادة مع مفك براغي من الذهب الأبيض مرصع بالزمرد. ويمكن فصل القلادة لارتدائها بمفردها. اللون الأخضر للزمرد ليس فاتحًا جدًا ولا داكنًا جدًا. إنه مثالي تمامًا".