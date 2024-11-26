سيارة بـ 44 مليون درهم وساعة بـ 1.46 مليون درهم في مزاد "آر إم سوثبي" بدبي

وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها شركة المزادات العالمية مجموعتها في الإمارات العربية المتحدة. ففي مارس/آذار من هذا العام، تم بيع سيارات خارقة أنيقة وساعات فريدة وتذكارات محدودة الإصدار في مزاد علني آخر أقيم في شارع السركال. ومع 24 سيارة تتراوح قيمتها بين 300 ألف درهم و12 مليون درهم، عرضت شركة آر إم سوثبي العديد من العناصر الفريدة في المزاد، بما في ذلك بدلة سباق سكوديريا فيراري المخصصة لمايكل شوماخر في عطلة نهاية الأسبوع لجائزة فرنسا الكبرى عام 1999 ونسخة طبق الأصل من خوذة سائق الفورمولا 1 الراحل أيرتون سينا.