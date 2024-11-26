سيارة بـ 44 مليون درهم وساعة بـ 1.46 مليون درهم في مزاد "آر إم سوثبي" بدبي
من بين التحف الفنية التي ستعرض للبيع في ثاني مزاد لدار" آر إم سوثبي"RM Sotheby's في دبي سيارة مرسيدس بنز G 63 النادرة، التي كانت مملوكة في السابق للعائلة الحاكمة في دبي، وسيارة باجاني زوندا 760 LM رودستر 2014 المصممة حسب الطلب، والتي من المتوقع أن تباع بأكثر من 44 مليون درهم إماراتي.
ومن المقرر أن يجذب المزاد، الذي سيقام خلف أبواب مغلقة في نادي الإمارات للغولف في الأول من ديسمبر بالشراكة مع تجربة 1000 ميليا الإمارات العربية المتحدة، هواة جمع التحف الذين يرغبون في اقتناء مختلف العناصر الثمينة.
وتم إنتاج زوندا بواسطة مصمم السيارات الأسطوري "هوراسيو باجاني" وفقاً لمواصفات مالكها، بما في ذلك هيكل السيارة المذهل المصنوع من الكربون العاري المطلي بالورنيش الشفاف. اليوم، لا يوجد سوى 140 سيارة زوندا على الطرق. تحتفل زوندا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها في عام 2024، وهي تعتبر الآن واحدة من أعظم السيارات الخارقة التي تم تصنيعها على الإطلاق.
كما ستُعرض للبيع في المزاد سيارة باجاني هويرا بي سي كوبيه 2017، وهي واحدة من حوالي 20 طرازًا تم تصنيعها من هويرا بي سي المخصصة للحلبات. وتتميز هذه السيارة بهيكل خارجي من ألياف الكربون المطلية بالورنيش مع لمسات برتقالية، وهي مدعومة بمحرك V-12 سعة 6 لترات من AMG بقوة مذهلة تبلغ 827 حصانًا. ومن المتوقع بيعها بأكثر من 16 مليون درهم.
العودة للطبعة الثانية
وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها شركة المزادات العالمية مجموعتها في الإمارات العربية المتحدة. ففي مارس/آذار من هذا العام، تم بيع سيارات خارقة أنيقة وساعات فريدة وتذكارات محدودة الإصدار في مزاد علني آخر أقيم في شارع السركال. ومع 24 سيارة تتراوح قيمتها بين 300 ألف درهم و12 مليون درهم، عرضت شركة آر إم سوثبي العديد من العناصر الفريدة في المزاد، بما في ذلك بدلة سباق سكوديريا فيراري المخصصة لمايكل شوماخر في عطلة نهاية الأسبوع لجائزة فرنسا الكبرى عام 1999 ونسخة طبق الأصل من خوذة سائق الفورمولا 1 الراحل أيرتون سينا.
كما سيضم المزاد هذا العام مجموعة من ثماني ساعات، أبرزها ساعة رولكس دايتونا "بول نيومان" والتي تقدر قيمتها بنحو 1.46 مليون درهم.
يمكن لمحبي السيارات أيضًا شراء سيارة أستون مارتن فالكيري كوبيه 2022، التي صممها أسطورة هندسة الفورمولا 1 والمصمم الفائز بالعديد من البطولات أدريان نيوي. تعمل بمحرك كهربائي من طراز Cosworth V-12 بقوة 1160 حصانًا، ويمكنها الانتقال من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.6 ثانية فقط. مع 109 كم فقط على مدار الساعة، من المتوقع بيعها بحوالي 11 مليون درهم.
كما ستُطرح للبيع في المزاد سيارة لامبورجيني سينتيناريو LP770-4 رودستر موديل 2017، وهي واحدة فقط من 20 سيارة تم تصنيعها. وتم تصنيع السيارة للاحتفال بمرور 100 عام على ولادة مؤسس الشركة فيروتشيو لامبورجيني، وهي متاحة بملكية فردية ويقدر سعرها بنحو 8.4 مليون درهم.
وتشمل السيارات الأخرى التي بيعت في المزاد سيارتين مذهلتين من طراز مكلارين، وثلاث سيارات فيراري، وسيارة مرسيدس مايباخ جي 650 لاندوليت موديل 2018، وهي واحدة من 99 سيارة تم تصنيعها على الإطلاق. ويتعين على الراغبين في المشاركة في المزاد تسجيل اهتمامهم مسبقًا.